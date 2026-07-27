  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

27/07/2026 08:08

寧德時代(03750)中期盈利433億人幣升42%，H股派息增48%

　　寧德時代(03750)(深:300750)公布，截至6月30日止中期盈利約432.8億元（人民幣．下同），升41.98%，每股盈利9.51元，派中期股息每股H股1.629港元，按年增加47.55%。

　　該集團指，營業收入約2769.2億元，升54.8%，主因期內新能源動力和儲能市場需求持續增長所致。扣除非經常性損益的盈利390億元，升43.4%，加權平均淨資產收益率12.08%，升0.45個百分點。期內毛利662.6億元，增加48.03%；綜合毛利率23.93%，下降1.09個百分點。

*全國累計換電站2000座*

　　該集團指，動力業務方面，根據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據，上半年在內地市場乘用車裝車量份額46.7%，按年提升5.6個百分點，其中內地三元動力電池裝車量份額75.2%，按年提升4.3個百分點。乘用車領域，截至昨日，全國累計建成巧克力換電站約2000座，覆蓋31個省份180座城市。隨著換電網絡逐步完善，公司已與多家車企多個乘用車品牌發布換電車型超過20款。

　　該集團指，期內經營活動產生的現金流量淨額按年增加2.61%，主要是銷售規模增長，銷售回款增加，投資活動產生的現金流量淨流出增加107億元，上升40.58%，主因購買理財產品額增加。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社27日專訊》

【你點睇？】習近平在世界AI大會倡議完善AI治理，大會同時宣布成立世界AI合作組織。你有否信心中國能成為全球AI領導者？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

英日已無將相才，黔驢技窮耍權謀

24/07/2026 14:43

大國博弈

胡塞亮出紅海之劍，美伊戰爭節外生枝

22/07/2026 17:04

中東戰火

說說心理話

定期存款 | 滙豐特選客3個月2.95厘，工銀亞洲高門檻加至...

21/07/2026 16:53

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金