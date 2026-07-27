寧德時代(03750)中期盈利433億人幣升42%，H股派息增48%

寧德時代(03750)(深:300750)公布，截至6月30日止中期盈利約432.8億元（人民幣．下同），升41.98%，每股盈利9.51元，派中期股息每股H股1.629港元，按年增加47.55%。



該集團指，營業收入約2769.2億元，升54.8%，主因期內新能源動力和儲能市場需求持續增長所致。扣除非經常性損益的盈利390億元，升43.4%，加權平均淨資產收益率12.08%，升0.45個百分點。期內毛利662.6億元，增加48.03%；綜合毛利率23.93%，下降1.09個百分點。



*全國累計換電站2000座*



該集團指，動力業務方面，根據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據，上半年在內地市場乘用車裝車量份額46.7%，按年提升5.6個百分點，其中內地三元動力電池裝車量份額75.2%，按年提升4.3個百分點。乘用車領域，截至昨日，全國累計建成巧克力換電站約2000座，覆蓋31個省份180座城市。隨著換電網絡逐步完善，公司已與多家車企多個乘用車品牌發布換電車型超過20款。



該集團指，期內經營活動產生的現金流量淨額按年增加2.61%，主要是銷售規模增長，銷售回款增加，投資活動產生的現金流量淨流出增加107億元，上升40.58%，主因購買理財產品額增加。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社27日專訊》