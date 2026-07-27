《打擊貪腐》中證監原副主席方星海涉嫌嚴重違紀違法接受調查

中紀委國家監委網站24日晚公告，中證監原副主席方星海涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



方星海1964年5月出生，浙江樂清人，經濟學博士，此次通報距其2024年7月到齡卸任證監會副主席職務約兩年。方星海歷任中國建設銀行、中國銀河證券、上海證券交易所高管；2005年起任上海市金融服務辦公室副主任、主任，推動上海國際金融中心建設；2013年調任中央財經領導小組辦公室，參與宏觀經濟與涉外金融政策研究；‌2015年10月至2024年7月‌，任中國證監會副主席，分管國際業務部、會計部，主導資本市場雙向開放多項改革。



方星海在任中證監副主席期間，促成A股納入MSCI、富時羅素等國際指數；推動中美審計監管合作；推動完善了滬深港通、滬倫通等互聯互通機制，打通了外資進出A股的便利化通道，推動外資持有A股市值從約5000億元人民幣增長至4萬億元人民幣，也助力A股成功納入MSCI等三大國際主流指數。



他最近一次公開發言是在今年6月的陸家嘴論壇上，建議香港金融監管部門主動吸引內地頭部量化私募機構赴港展業，依托香港的國際化平台和滬深港通機制，形成「香港持牌、滬深協同、全球交易」的跨境業務新格局。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明27日北京專電》