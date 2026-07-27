《駐京專電》阿里巴巴、施耐德等將攜創新成果參展2026服貿會

2026年中國國際服務貿易交易會（服貿會）將於9月9日至13日在北京首鋼園舉辦。截至目前，已有阿里巴巴(09988)、施耐德、通用電氣醫療、默沙東等近70家企業機構申請發布百餘項成果，涵蓋人工智能、醫療健康、文化出海、綠色低碳等領域的新產品、新服務。



阿里巴巴集團將攜全AI賦能消費領域的創新成果亮相本屆服貿會。其中，淘天集團將重點展示天貓AI家裝-家作/放我家、天貓黃扶手計劃4.0、淘寶AI生意管家、阿里企業購AI採購寶、阿里媽媽萬相點睛和萬相妙應六個內容；1688將重點展示1688牛頓AI採購工作台、UTP智能體通用貿易協議兩個內容；高德將全球首發業界首款面向開放環境的全自主四足機器人--高德動量機器狗，可徹底擺脫預建地圖與遙控，實現「即放即用、隨境而動」。



此外，施耐德電氣將以「全生命周期一站式服務」為核心亮相，重點推出EcoConsult智改數轉服務，提供涵蓋「評估診斷+升級改造+認證申請」全流程的數字化及智能化轉型服務，幫助企業找準轉型方向、明晰實施路徑，加速數智化轉型落地。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明27日北京專電》