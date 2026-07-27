《駐京專電》中證監：加強對證券期貨嚴重違法行為重點打擊

中證監首席律師、法治司司長程合紅日前表示，要進一步加大對證券期貨違法犯罪的懲治力度，加強對嚴重證券期貨違法犯罪行為的重點打擊。



程合紅是在由上海一中法院與西北政法大學聯合主辦的「證券期貨犯罪審判前沿實務問題研討會」上作上述表示的。他說，要深刻認識證券期貨違法犯罪活動涉眾性強、專業性強、隱蔽性強、跨市場聯動違法犯罪多發、新型違法犯罪突出、行政和刑事雙重屬性交織的形勢與特點；要進一步加大對證券期貨違法犯罪的懲治力度，健全市場運行機制，加強日常監管執法，加強對嚴重證券期貨違法犯罪行為的重點打擊，深化行政執法與刑事司法的銜接協同，推進完善與資本市場特點相適應的刑事法律制度，深化對證券期貨違法犯罪行為的整體特點的專業研究，共同築牢資本市場高質量發展的法治基礎。



7月24日，最高人民法院、最高人民檢察院聯合發布《關於修改〈最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理內幕交易、洩露內幕信息刑事案件具體應用法律若干問題的解釋〉的決定》，自7月27日起施行。其中，《解釋》對內幕信息生成起關鍵作用的主體所涉內幕信息敏感期進行明確、具體的規定，杜絕其利用時間差進行內幕交易或者洩露內幕信息，進一步突出懲治重點，強化源頭治理。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明27日北京專電》