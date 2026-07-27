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AH股新聞

27/07/2026 08:16

《神州數據》中國主要經濟數據一覽

　　2026年1-3月及2025年主要數據一覽：　　　　　　

  同比變動(%)金額（億元人民幣）
國內生產總值2026年第二季+4.3361511
 第一季+5.0334193
    
 2025年全年+5.01401879
 第四季+4.5387911
 第三季+4.8354500
 第二季+5.2341778
 第一季+5.4318758
    
 2024年全年+5.01349084
 第四季+5.4373726
 第三季+4.6341758
 第二季+4.7328838
 第一季+5.3304762
    
 統計局覆核數值：  
 2023年全年+5.41294272
 2022年全年+3.01234029
    
居民消費價格指數2026年6月+1.0 
(CPI)1-6月+1.0 
工業生產者出廠價格6月+4.1 
(PPI)1-6月+1.5 
社會消費品零售總額1-6月+1.3248722
城鎮固定資產投資1-6月-5.7226370
工業增加值1-6月+5.4 
貨幣供應　M26月底+8.0 
人民幣新增貸款6月 16100
 1-6月 107200
外匯儲備6月底 34162.6億美元
出口6月+274123.9億美元
 1-6月+21.221253.6億美元
進口6月+362867.6億美元
 1-6月+26.615493.8億美元
外貿1-6月順差5759.8億美元
FDI1-6月-5.04021.4
製造業採購經理指數6月50.3按月升0.3個百分點

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