《神州頭條》財經報章頭版摘要：北交所多家公司披露增持回購計劃

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內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



股債期政策加碼服務實體經濟提質增效

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「深化改革提升制度包容性適應性」「落實落細投融資綜合改革各項措施」「更好發揮股票、基金、債券、期貨市場功能」……中證監7月23日召開黨的建設暨監管工作座談會，為下半年資本市場深化改革劃定了清晰路線圖。



中證監：進一步加大證券期貨違法犯罪懲治力度

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上海市第一中級人民法院7月25日消息，中國中證監首席律師、法治司司長程合紅日前表示，要進一步加大對證券期貨違法犯罪的懲治力度，加強對嚴重證券期貨違法犯罪行為的重點打擊。



港股上市機制迎升級持續增強競爭力

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日前，香港交易所就優化香港上市機制的建議發布諮詢總結，修訂後的《上市規則》隨即生效。此次改革主要圍繞首次上市安排、同股不同權公司、海外上市發行人三方面進行優化，系統性回應市場需求。記者了解到，香港交易所將持續提升上市機制競爭力，未來幾個月內將就進一步改革徵求市場意見。





《上海證券報》



「六張網」鋪開、資金就位下半年投資企穩向好可期

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基礎設施建設投資先行指標回暖，多地加快部署推進「六張網」建設，超長期特別國債等資金加速落地……一系列訊號顯示，投資企穩勢能正在積蓄。分析人士認為，下半年，隨著穩投資政策落地，基建投資有望企穩回升，並對整體投資形成支撐。



北交所多家公司披露增持回購計劃，專項貸款工具拓寬資金來源

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近期，北交所上市公司股份回購及股東增持動作明顯升溫。據上海證券報記者不完全統計，截至7月24日晚，7月已有十餘家公司披露股份回購或重要股東增持計劃。從實際控制人、董監高到持股5%以上股東，多方主體披露增持意向；從自有資金到銀行專項貸款，資金來源渠道持續拓寬。



港交所新規生效科技企業上市門檻再降低

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近日，港交所就有關提升港股上市機制競爭力的建議發布諮詢總結，修訂後的上市規則隨即生效。今年以來，已有近100家企業在港股上市，還有逾500家正在審核。





《證券時報》



15省份經濟增速高於全國新動能引領增長新曲線

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截至7月26日，31個省份上半年經濟運行主要數據出爐。統計顯示，15個省份地區國內生產總值(GDP)增速跑贏全國整體水平，區域梯度協調發展格局持續優化。受訪專家表示，依托前沿技術攻關、戰略性新興產業集群培育以及消費市場穩步回暖，各地經濟總量穩步擴容，增長新動能加速集聚，引領增長新曲線。



存儲龍頭長鑫科技帶旺一片生態合肥跑出千億產業集群

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「你知道這家公司一天賺多少錢嗎？三個億！什麼概念！」長鑫科技廠區外一位年過六旬的工地保安比劃著手勢，神采飛揚地向證券時報記者介紹長鑫科技的「戰績」。國產DRAM龍頭、日賺三億、科創板最大IPO……頭頂多個光環，長鑫科技一時間成為街頭巷尾熱議的話題。這家成長於合肥的企業，也因此平添了幾分傳奇色彩。



從農業到科技：郵儲銀行書寫「五篇大文章」雙萬億答卷

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作為擁有近4萬個營業網點、超6.8億個人客戶的國有大行，中國郵政儲蓄銀行的差異化稟賦，深深鐫刻在廣袤的中國大地與蓬勃的科創浪潮中。截至今年3月末，郵儲銀行涉農貸款餘額達2.63萬億元人民幣，其中普惠型涉農貸款余額歷史性突破1萬億元大關，佔各項貸款的比重居國有大行首位。

《經濟通通訊社27日專訊》