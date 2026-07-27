《鍾之日記》小米炒上，攜程堅挺

7月27日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股上周五（24日）個別發展，金龍指數回吐，港股上周五跌超200點，今早輕微高開。內地上半年工業企業利潤按年增18.7%，存儲巨頭長鑫科技(滬:688825)上市首日暴升，利多下A股造好，港股獲提振，重上兩萬五。恒指收報25207，升243點或1%；主板成交約2105億。



*滬指升1.15%，長鑫科技飆466%成交超1400億*



長鑫科技(滬:688825)科創板首秀驚艷，打破多項A股紀錄，帶動大市向上。滬綜指收升1.15%，報3858.25點，深成指漲2.72%，創業板更彈3.16%。滬深兩市全日成交2.08億元（人民幣．下同），較上一個交易日回升1454億元或7.5%。成交額中長鑫科技貢獻不小，該股上市首日成交1412億元，超越東方財富(深:300059)創A股個股單日最大紀錄。



長鑫科技今早開盤價報49.5元/股，較發行價8.66元飆升472%；盤中最多漲535.5%至55.03元，收報49元，漲幅465.8%。以668.81億股（超配前）與收盤價計算，其市值3.28萬億元，成為A股新的市值一哥。矚目新股拉動下，芯片股整體升逾3.3%，雅克科技(深:002409)及至純科技(滬:603690)升停。



野村首次覆蓋長鑫科技，給予「買入」評級，目標價為116元，對應市值約為7.76萬億元；該目標價基於2028年預測每股收益5.8元和20倍市盈率，估值將達到其主要美國競爭對手美光科技(US.MU)約兩倍，因長鑫有望受益於市場份額提升，以及中國資本市場相對更高的估值水平。



此外，行業有重大突破的腦機接口概念全線上漲；電池板塊亦升，寧德時代(深:300750)收高4.4%，公司中期淨利潤同比增42%，發起A股史上最大單次回購；另一方面，國際油價持續走低，WA股油氣股下跌，中曼石油(滬:603619)跌停。



*攜程被罰仍漲，瑞銀維持「買入」評級*



國家市場監督管理總局上周六（25日）通報，對攜程集團(09961)濫用市場支配地位實施壟斷行為作出行政處罰，沒收違法所得16.58億元，並處以罰款35.21億元，即罰沒近52億元。同時，命令其全額退還強制扣除旅館業者的1.22億元訂單儲備金，並要求企業全面整改並公開整改措施。



攜程其後發公告指收到行政處罰決定書，對此誠懇接受、堅決服從，並將嚴格對照監管要求，逐項推進、系統落實各項整改工作，確保各項措施執行到位。強調充分理解並尊重有關中國內地住宿業務的調查結果，並將按照相關指引落實所要求的調整措。



市監總局提到，經調查後發現，攜程濫用在中國境內在線酒店預訂平台服務市場的支配地位，以流量分配機制為核心，利用平台規則、技術手段對酒店經營者實施獨家合作和「全網最低價」行為，排除、限制市場公平競爭，限制了酒店經營者跨平台經營，侵害酒店經營者自主定價，損害消費者利益。



不過，事件對攜程股價影響有限，該股今日仍升3.8%，收報355.6港元。瑞銀發表研報指出，維持對攜程「買入」評級，美股目標價70美元。報告提到，調查中發現的主要問題包括與特定酒店合作排他性協議，以及強制執行最低線上價格等行為。公司已公布整改計劃，瑞銀認為監管陰影的解除是正面發展，並期待公司進一步更新細節。



*小米本周發布新車，股價升7.3%最佳藍籌*



小米集團(01810)本周四（30日）舉辦發布會，正式發布全新汽車系列「澎程」兩款智能可變大空間SUV。小米股價炒上，收升7.3%，報28.68港元，為今日表現最佳藍籌。



小米創辦人雷軍表示，「小米澎程系列技術發布會」定於周四晚上7時舉行，見證小米造車技術的全新進展。小米表示，全新澎程N90 Max及小米澎程N70 Max兩款新車將於發布會上正式登場，同場會介紹「小米昆侖技術架構」，涵蓋小米昆侖平台、小米昆侖超級增程，以及小米昆侖全域安全。該架構是小米汽車自2023年初起重新研發的全新平台架構，在SUV形態下，透過車內純平地板與超長滑軌設計，讓小米澎程系列具備空間智能切換的能力。



據介紹，小米澎程是小米汽車的第二個系列，定位「智能可變大空間SUV」，旨在為用戶提供更多的車內空間使用選擇。根據官方預告，N90 Max為大七座旗艦增程SUV，採用「2+2+3」大七座空間布局；N70 Max為五座位，兩者均會採用增程動力。



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