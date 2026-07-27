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27/07/2026 08:56

《中俄關係》王毅晤俄外長：面對國際動盪，中俄有堅定清醒的答案

　　中國外交部長王毅7月24日在吉爾吉斯會見了俄羅斯外長拉夫羅夫。王毅表示，當前國際形勢複雜動盪，面對世界何去何從的時代之問，中俄有著堅定清醒的答案。雙方要謀劃好下階段高層交往，延續務實合作增長態勢，增強合作定力和韌性。

*絕不允許日本重新武裝*

　　外交部新聞稿並援引王毅稱，中俄要加強戰略協作，維護二戰勝利成果，絕不允許日本重新武裝。要密切多邊協調，期待俄方繼續支持APEC中國年各項活動，加強在聯合國等多邊平台的相互支持。

　　王毅還提到，今年是中俄簽署睦鄰友好合作條約和上海合作組織成立25周年。在條約指引下，中俄樹立起新型國與國關係和大國關係的典範。上合組織現已成為世界穩定力量，國際聲望持續提升。雙方要共同支持上合組織發展壯大，弘揚「上海精神」，為完善全球治理、構建人類命運共同體注入生機活力。

　　拉夫羅夫表示，元首外交是俄中關係的重要引擎。俄中剛剛共同慶祝了睦鄰友好合作條約簽署25周年，表明了兩國互信水平持久強勁。俄方祝賀中方成功舉辦世界人工智能大會，已加入世界人工智能合作組織，期待藉此深化兩國創新科技合作。
《經濟通通訊社27日專訊》

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