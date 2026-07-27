《Ａ股行情》滬綜指低開0.14%，長鑫科技科創板上市

存儲芯片巨頭長鑫科技(滬:688825)今日上市，大型IPO再度引發市場對流動性壓力的擔憂。滬深股市今早漲跌不一，滬綜指低開0.14%，報3808.9點，深成指低開0.04%，創業板指高開0.03%。



長鑫科技上市首日開盤價報49.5元(人民幣．下同)/股，較發行價8.66元上漲472%，總市值達3.31萬億元，超越工商銀行(滬:601398)成為目前A股總市值「一哥」。分析人士表示，大型IPO短期內容易引發資金「虹吸效應」並壓制市場情緒，但對A股流動性的實質衝擊有限。



另外，監管對攜程(09961)處以51.8億元罰沒款，認定其濫用線上酒店預訂市場支配地位，限制酒店經營者跨平台經營並侵害消費者利益；攜程回應指誠懇接受該決定，並將按照適用法律法規採取整改措施，落實該決定的要求。《人民日報》發布評論文章表示，攜程壟斷案的查處是平台經濟反壟斷常態化監管的又一重大標誌性案件。監管部門絕不允許以任何形式濫用市場支配地位實施排除、限制競爭行為。



人行今日進行3255億元7天期逆回購，公開市場今日有3985億元逆回購到期，即今日淨回籠730億元。此外，人行上周公告將在7月29日至7月31日每日開展6000億元隔夜逆回購操作，8月3日開展3000億元隔夜逆回購操作。

《經濟通通訊社日專訊》