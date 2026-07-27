《Ａ股行情》滬綜指收升1.15%，長鑫科技暴漲466%成交超1400億

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長鑫科技(滬:688825)科創板首秀驚艷，打破多項A股紀錄，帶動大市向上。滬綜指收升1.15%，報3858.25點，深成指漲2.72%，創業板更彈3.16%。滬深兩市全日成交2.08億元（人民幣．下同），較上一個交易日回升1454億元或7.5%。成交額中長鑫科技貢獻不小，該股上市首日成交1412億元，超越東方財富(深:300059)的900.38億元創A股個股單日最大紀錄。



長鑫科技今早開盤價即報49.5元/股，較發行價8.66元飆升472%；盤中最多漲535.5%至55.03元，收報49元，漲幅465.8%。以668.81億股（超配前）與收盤價計算，其市值3.28萬億元，成為A股新的市值一哥。矚目新股拉動下，芯片半導體整體升逾3.3%，雅克科技(深:002409)及至純科技(滬:603690)升停。



野村首次覆蓋長鑫科技，給予「買入」評級，目標價為116元，對應市值約為7.76萬億元；該目標價基於2028年預測每股收益5.8元和20倍市盈率，估值將達到其主要美國競爭對手美光科技(US.MU)約兩倍，因長鑫有望受益於市場份額提升，以及中國資本市場相對更高的估值水平。



此外，行業有重大突破的腦機接口概念全線上漲；電池板塊亦升，寧德時代(深:300750)收高4.4%，公司中期淨利潤同比增42%，發起A股史上最大單次回購；另一方面，國際油價持續走低，WTI原油失守83美元/桶，A股油氣股下跌，中曼石油(滬:603619)跌停。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4702.43 +1.15 上證指數 3858.25 +1.15 10313.10 深證成指 14148.73 +2.72 10453.10 創業板指 3590.79 +3.16 科創50 1807.95 +1.16 B股指數 276.12 +0.69 0.92 深證B指 1145.98 +0.67 0.53

《經濟通通訊社27日專訊》