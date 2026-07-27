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AH股新聞

27/07/2026 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收升1.15%，長鑫科技暴漲466%成交超1400億

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收升1.15%，深成指漲2.72%，創業板指升3.16%
▷ 長鑫科技首日成交1412億，漲465.8%，市值3.28萬億
▷ 芯片半導體板塊升逾3.3%，雅克科技、至純科技漲停

　　長鑫科技(滬:688825)科創板首秀驚艷，打破多項A股紀錄，帶動大市向上。滬綜指收升1.15%，報3858.25點，深成指漲2.72%，創業板更彈3.16%。滬深兩市全日成交2.08億元（人民幣．下同），較上一個交易日回升1454億元或7.5%。成交額中長鑫科技貢獻不小，該股上市首日成交1412億元，超越東方財富(深:300059)的900.38億元創A股個股單日最大紀錄。

　　長鑫科技今早開盤價即報49.5元/股，較發行價8.66元飆升472%；盤中最多漲535.5%至55.03元，收報49元，漲幅465.8%。以668.81億股（超配前）與收盤價計算，其市值3.28萬億元，成為A股新的市值一哥。矚目新股拉動下，芯片半導體整體升逾3.3%，雅克科技(深:002409)及至純科技(滬:603690)升停。

　　野村首次覆蓋長鑫科技，給予「買入」評級，目標價為116元，對應市值約為7.76萬億元；該目標價基於2028年預測每股收益5.8元和20倍市盈率，估值將達到其主要美國競爭對手美光科技(US.MU)約兩倍，因長鑫有望受益於市場份額提升，以及中國資本市場相對更高的估值水平。

　　此外，行業有重大突破的腦機接口概念全線上漲；電池板塊亦升，寧德時代(深:300750)收高4.4%，公司中期淨利潤同比增42%，發起A股史上最大單次回購；另一方面，國際油價持續走低，WTI原油失守83美元/桶，A股油氣股下跌，中曼石油(滬:603619)跌停。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004702.43+1.15　
上證指數3858.25+1.1510313.10
深證成指14148.73+2.7210453.10
創業板指3590.79+3.16　
科創501807.95+1.16　
B股指數276.12+0.690.92
深證B指1145.98+0.670.53

《經濟通通訊社27日專訊》

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