《Ａ股行情》滬綜指收升1.15%，長鑫科技暴漲466%成交超1400億

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▷ 長鑫科技首日成交1412億，漲465.8%，市值3.28萬億
▷ 芯片半導體板塊升逾3.3%，雅克科技、至純科技漲停
長鑫科技(滬:688825)科創板首秀驚艷，打破多項A股紀錄，帶動大市向上。滬綜指收升1.15%，報3858.25點，深成指漲2.72%，創業板更彈3.16%。滬深兩市全日成交2.08億元（人民幣．下同），較上一個交易日回升1454億元或7.5%。成交額中長鑫科技貢獻不小，該股上市首日成交1412億元，超越東方財富(深:300059)的900.38億元創A股個股單日最大紀錄。
長鑫科技今早開盤價即報49.5元/股，較發行價8.66元飆升472%；盤中最多漲535.5%至55.03元，收報49元，漲幅465.8%。以668.81億股（超配前）與收盤價計算，其市值3.28萬億元，成為A股新的市值一哥。矚目新股拉動下，芯片半導體整體升逾3.3%，雅克科技(深:002409)及至純科技(滬:603690)升停。
野村首次覆蓋長鑫科技，給予「買入」評級，目標價為116元，對應市值約為7.76萬億元；該目標價基於2028年預測每股收益5.8元和20倍市盈率，估值將達到其主要美國競爭對手美光科技(US.MU)約兩倍，因長鑫有望受益於市場份額提升，以及中國資本市場相對更高的估值水平。
此外，行業有重大突破的腦機接口概念全線上漲；電池板塊亦升，寧德時代(深:300750)收高4.4%，公司中期淨利潤同比增42%，發起A股史上最大單次回購；另一方面，國際油價持續走低，WTI原油失守83美元/桶，A股油氣股下跌，中曼石油(滬:603619)跌停。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4702.43
|+1.15
|上證指數
|3858.25
|+1.15
|10313.10
|深證成指
|14148.73
|+2.72
|10453.10
|創業板指
|3590.79
|+3.16
|科創50
|1807.95
|+1.16
|B股指數
|276.12
|+0.69
|0.92
|深證B指
|1145.98
|+0.67
|0.53
《經濟通通訊社27日專訊》
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