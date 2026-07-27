《Ａ股焦點》長鑫科技科創板首秀飆逾4倍，市值突破3萬億成A股一哥

內地存儲巨頭長鑫科技(滬:688825)今日登陸科創板，首日開盤價報49.5元(人民幣．下同)/股，較發行價8.66元飆升約472%。以668.81億股（超配前）計算，其開盤時總市值約3.31萬億元，成為A股新的市值一哥。
該股現價報45元，漲幅稍微收窄至419.6%。
《路透》報道稱，這是繼中芯國際(00981)(滬:600981)後最受矚目的本土半導體IPO，正在重寫中國科技龍頭投資敘事。Alpine Macro中國策略師王岩表示，維持對中國核心配置的理由正變得充分，近期中國在半導體融資、商業火箭發射、前沿模型這三個戰略領域同時取得進展，凸顯了一個脫離美國中心的「平行科技宇宙」已經形成。
Counterpoint數據顯示，長鑫約佔全球DRAM出貨量的9%，預計2028年達到11%。公司的終極目標是打入「三巨頭」（三星電子、SK海力士以及美光科技）陣營。值得留意的是，在美國過去幾年推動的出口管制措施中，長鑫已被禁止使用先進光刻設備來製造芯片；今年6月稍早，公司又被列入中國軍事企業清單。
《經濟通通訊社27日專訊》
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