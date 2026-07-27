《Ａ股焦點》中際旭創據報香港IPO定價低於最高推介價格，A股午後走跌

據《彭博》援引知情人士報道，中際旭創(深:300308)正向潛在投資者表示，其香港上市的發行價將定在最高推介價格以下。知情人士稱，該公司計劃以每股980港元的價格發行5450萬股股票；之前的最高推介價格為1010港元。



中際旭創午後跌1.3%，報1033元人民幣。

《經濟通通訊社27日專訊》