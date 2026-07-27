《中國要聞》中國殘聯：將助力非侵入式腦機接口智能康復設備技術迭代、產品驗證等

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國新辦今日舉行「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會，介紹「十五五」時期推進殘疾人事業全面發展高質量發展有關情況。中國殘聯黨組書記、理事長周長奎在會上表示，「十五五」期間將強化場景牽引、加速技術驗證推廣，將以融合非侵入式腦機接口的智能康復設備幫助殘疾人康復訓練等應用場景培育作為抓手，立足殘疾人需求，為企業等創新主體提供技術迭代、產品驗證、模式打磨的真實環境。



周長奎並提到，近年已經和科技部、工信部等九個部委聯合出台了《關於推進科技助殘的指導意見》，下一步要從幾個方面加力推動：



首先堅持需求導向。中國殘聯要聚焦殘疾人在醫療、康復、就業、無障礙等方面的實際需求，確保各方面的研發資源能夠精準投放。過程當中要讓殘疾人全過程參與，夯實產品的實用性和適配性。



*推動智能導盲機器人、智能導盲杖等產品*



其次要進一步推動場景化。今年中關村論壇科技助殘平行論壇上，中國殘聯第一次發布了科技助殘應用場景。比如，殘疾人無障礙網約車叫車出行應用、融合非侵入式腦機接口的智能康復設備，還有比較受關注的智慧導盲。因為導盲犬成本高，數量比較少，很難滿足廣大盲人的需要，現時通過不同技術路徑，推動智能導盲機器人、智能導盲杖、智能導盲眼鏡等，相信在不久的將來都能夠讓殘疾人真正受益。



最後是進一步加大宣傳推廣應用力度，讓更多殘疾人了解科技助殘產品研發情況，包括建立制度推動科技助殘產品進入相關的補貼範圍，降低殘疾人使用門檻，最終推動應用。

《經濟通通訊社27日專訊》