《中國要聞》進博會11月5-10日上海舉辦，近百國家和地區逾1200家企業簽約參展

今日距離第九屆中國國際進口博覽會開幕還有100天。本屆進博會將於11月5日-10日在上海舉辦，目前各項籌備工作正穩步推進。在今日舉行的第九屆進博會新聞通氣會上，中國國際進口博覽局黨委書記、副局長吳政平介紹，目前已有來自99個國家和地區的1200多家企業簽約參展，較去年同期增加超過100家；展覽面積超過34萬平方米，較去年同期增加近1萬平方米，完成36萬平方米目標的95%。世界500強及行業龍頭企業265家，較去年同期增加10家；有169家企業和30家境外組展機構成為九屆「全勤生」。



今年設置技術裝備、消費品、農食產品、汽車及智慧出行、醫療器械及醫藥保健、服務貿易等六大展區和創新孵化專區。57個國家和3個國際組織確認參加國家展，其中摩爾多瓦、羅馬尼亞和聯合國開發計劃署將首次參展。美國企業簽約面積最大；法國、英國、新西蘭企業目前的簽約面積已超過去年。今年還將升級亞非產品專區，積極幫助非洲建交國參展企業、展品把握「零關稅」機遇，鼓勵更多「全球南方」國家用好進博會這一平台。



主賓國方面，加拿大已宣布將受邀第二次擔任主賓國，中國館將以「開創新局面 共贏新未來」為主題，全面展示「十五五」時期中國經濟社會發展的新機遇和新願景。

《經濟通通訊社27日專訊》