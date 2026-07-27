【聚焦數據】內地6月工業企業利潤增幅收窄至15.1%，上半年增18.7%

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▷ 6月單月工業利潤同比增15.1%，增速較5月收窄6個百分點
▷ 國有控股企業利潤增17.9%，汽車製造業利潤降19.5%
國家統計局公布，1-6月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額39479.9億元(人民幣．下同)，同比增長18.7%，增幅較1-5月份收窄0.1個百分點。6月單月，規模以上工業企業利潤同比增長15.1%，增速較5月收窄6個百分點。
1-6月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額13077.4億元，同比增長17.9%；股份制企業實現利潤總額30443.2億元，增長24.7%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額8873.2億元，增長2.6%；私營企業實現利潤總額9655.6億元，增長13.0%。
1-6月份，採礦業實現利潤總額5745.0億元，同比增長33.5%；製造業實現利潤總額29712.1億元，增長20.1%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額4022.7億元，下降4.2%。
*上半年汽車製造業利潤降19.5%*
1-6月份，主要行業中，有色金屬冶煉和壓延加工業利潤同比增長99.4%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長96.9%，化學原料和化學製品製造業增長67.8%，煤炭開採和洗選業增長41.1%，石油和天然氣開採業增長16.6%，通用設備製造業增長1.5%，專用設備製造業下降0.1%，電力、熱力生產和供應業下降6.2%，汽車製造業下降19.5%，石油、煤炭及其他燃料加工業由虧轉盈。
1-6月份，規模以上工業企業實現營業收入69.26萬億元，同比增長6.5%；發生營業成本58.80萬億元，增長5.9%；營業收入利潤率為5.70%，同比提高0.59個百分點。
6月末，規模以上工業企業資產總計194.60萬億元，同比增長6.1%；負債合計113.52萬億元，增長6.6%；所有者權益合計81.08萬億元，增長5.4%；資產負債率為58.3%，同比上升0.3個百分點。
6月末，規模以上工業企業應收帳款28.60萬億元，同比增長8.1%；產成品存貨7.11萬億元，增長9.5%。
《經濟通通訊社27日專訊》
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