【數據解讀】統計局：算力需求大增，上半年集成電路製造業利潤增近26倍

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國家統計局公布，1-6月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額39479.9億元（人民幣．下同），同比增長18.7%，增幅較1-5月份收窄0.1個百分點。6月單月，規模以上工業企業利潤同比增長15.1%，增速較5月收窄6個百分點。



國家統計局工業司首席統計師于衛寧解讀數據指，在工業生產穩定增長、工業品價格持續回升的背景下，規模以上工業企業營業收入同比增長6.5%，較一季度加快1.5個百分點。營業收入加快增長，帶動規模以上工業企業利潤同比增長18.7%，較一季度加快3.2個百分點。從三大門類看，採礦業、製造業利潤分別增長33.5%、20.1%，較一季度分別加快17.3個、1.0個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業下降4.2%。



上半年，人工智能與各領域加速融合，算力需求大幅增長，推動電子行業利潤同比增長96.9%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長8.5個百分點，是規模以上工業企業利潤較快增長的重要支撐。其中，服務器、高性能工作站相關領域中，計算機整機製造、計算機外圍設備製造行業利潤分別增長689.3%、305.8%；電子器件製造領域中，集成電路製造、半導體分立器件製造行業利潤增長2579.5%、31.2%；電子元件及電子專用材料製造領域中，電子專用材料製造、電子電路製造行業利潤增長209.7%、26.9%。



上半年，新動能相關產業快速發展，帶動相關行業利潤增長較快。其中，非金屬材料相關行業中，再生橡膠製造、石墨及碳素製品製造行業利潤增長133.3%、61.0%；金屬材料相關行業中，鋁冶煉、銅冶煉行業利潤增長117.1%、53.9%；數據中心內部交互連接相關行業中，光纖製造、光纜製造行業利潤增長410.4%、39.8%；設備製造相關行業中，增材製造裝備製造、半導體器件專用設備製造行業利潤增長55.4%、18.7%。



*有色行業利潤增近1倍，石油加工行業同比扭虧為盈*



上半年，規模以上原材料製造業利潤同比增長71.7%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長8.8個百分點。從行業看，在銅、鋁等有色金屬產品需求向好等因素推動下，有色行業利潤增長99.4%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長4.7個百分點；在石油產業鏈條相關產品價格上漲推動下，石油加工行業同比扭虧為盈，化工行業利潤增長67.8%。



上半年，規模以上工業股份制企業、國有控股企業利潤同比分別增長24.7%、17.9%，較一季度分別加快3.8個、7.8個百分點；分規模看，上半年，規模以上工業大型、中型、小型企業利潤分別增長20.3%、21.3%、12.9%。



上半年，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為84.89元，同比下降0.55元，工業企業累計單位成本今年以來持續保持下降態勢。上半年，規模以上工業企業營業收入利潤率為5.70%，同比提高0.59個百分點，營收利潤率達2024年以來各月累計最高水平。



于衛寧稱，上半年，工業生產穩中有進，新動能加快成長壯大，規模以上工業企業利潤實現較快增長。總體看，上半年規模以上工業企業利潤實現較快增長。同時也要看到，外部環境複雜多變、國際大宗商品價格走勢仍具不確定性，工業企業還面臨市場需求不足、資金周轉壓力較大等問題。下階段，要堅持穩中求進、因地制宜，在培育壯大新興產業、未來產業和改造提升傳統產業上持續用力，推進新舊動能平穩接續轉換，推動工業經濟高質量發展。





《經濟通通訊社27日專訊》