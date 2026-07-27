【ＦＯＣＵＳ】離岸避稅、流量地租，「817大棋」再落子

【FOCUS】馬雲、王興、劉強東；阿里、美團、携程……有何共通之處？前者均為擁有離岸信託的商界大佬，後者皆是手握流量分配的平台巨頭。短短兩日之間，監管接連出擊，分別劍指資產轉移漏洞及濫用市場支配地位。重拳看似突至，實則早在2021年「817會議」就見端倪－－終極目標即是公平、共富。



*個人離岸信託收益稅率20%*



說到開曼群島、維京群島，普通人即使無法準確指出地理位置，亦必對其大名耳熟能詳。以近日沸沸揚揚的娃哈哈創辦人宗慶後家族爭產案為例，遭三位私生子女追討信託基金權益、持有近18億美元淨資產的JIAN HAO VENTURES LIMITED，即是註冊於維京群島的公司。從馬雲家族的JC Properties Limited，到劉強東旗下Max Smart Limited等，亦皆如此。



而自周五（24日）起，這些離岸資產或面臨遭歸入個人應稅所得，須依年度申報，相關收益甚至面臨課稅20%的可能。據財政部、稅務總局當天公告，針對中國稅務居民設立離岸信託，將一改過往「注入不等於變現、不變現不繳稅」的潛規則，轉為按「財產移轉所得」或「利息、股利、紅利所得」項目計徵個人所得稅。



*日本、歐盟同加大資源管控*



公告明確90天的主動申報窗口（即10月22日前），在此期限內主動完成申報並補繳稅款的，可免予加收滯納金。值得一提的是，追溯期限以2023年1月1日「注入資產（而非信託設立）」起計；此外，即使取得外國國籍、境外永居，若主要經濟利益源於中國境內，仍可判定為居民個人。



此稅務新規意味離岸信託規則的徹底改變，盡管時機被解讀為面對二季度增長放緩的稅基開源之舉，加上日本、歐盟亦分別通過收緊外國人永居資格審查、要求加勒比海五國須於2028年6月1日前終止「投資入籍」計劃，加大對福利/資源/資本的管控，但政策深意遠不止於此。



*共富是社會主義的本質要求*



回想2021年8月17日中央財經委員會會議，最高層明言，「共同富裕是社會主義的本質要求」。會議提出，建構初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排，加大稅收、社保、轉移支付等調節力度並提高精準性。今次針對離岸信託的穿透監管，顯然是當局依托金稅工程四期實現「以數治稅」，以及CRS（共同申報準則）機制，促進公平、共富的重要舉措。



從此角度看，不難理解短短一日之後，國家市監總局通報對攜程罰沒近52億元人幣。此種整治「平台賺錢、商家薄利、勞動者負重」惡性循環的舉動，亦跟817會議強調的「清理規範不合理收入，整頓收入分配秩序」一脈相承。



無論是離岸信託穿透課稅，還是重罰攜程殺一儆百，意味過往靠架構漏洞、流量特權隱匿、累積財富的時代漸近尾聲。當數據、稅制、法律完成終極閉環，看懂這場醞釀多年的收入與分配「合圍戰」，未來的政策棋路呼之欲出。