【駐京專訪】希迪智駕胡斯博－－從無人礦卡邁向重載具身智能新賽道

自動駕駛賽道大浪淘沙，不少企業困於示範項目難以商業化落地。成立於2017年的希迪智駕(03881)走出一條差異化路徑：鎖定礦山、港口等高危重載場景，建立規模化L4自動駕駛可持續商業化運營模式。



當下行業熱議通用具身智能，希迪智駕正式提出重載具身智能戰略。CEO胡斯博日前與記者走訪江蘇句容台泥水泥矽鍋頂灰岩礦，實地觀察14台純電無人礦卡全自動運作流程，並在礦區現場接受《經濟通通訊社》記者專訪，深入拆解公司商業化路徑、技術護城河、海內外市場拓展部署，同時分享作為一名香港創業者，在內地開拓硬科技事業的心路歷程。



*露天礦地下礦均屬高危工作場地，要「讓人回到最安全位置」*



車高約5米、身長約10米的礦卡，車輪滾動發出隆隆震響，輪胎碾壓碎石土路，塵土飛揚。這些希迪無人駕駛礦卡在這礦上已經走了超過3年。3年多前，胡斯博作為公司的科學家去項目上測量，在礦上待了兩周。他說，每次看見礦卡上的碎石塊，都會擔心不小心砸下來傷到人，而這也是公司一開始做無人駕駛礦卡的初衷：「讓機器去最危險的地方，讓人回到最安全的位置。」



露天礦與地下礦均屬典型高危工作場地。胡斯博表示，礦場位置偏遠，礦卡司機招聘困難、人員流失率高企，人力成本持續攀升。無人駕駛首先能夠守住安全底線，將駕駛員調往遙控調度中心，從源頭降低現場傷亡風險。機器不受人體生理極限約束，可實現24小時持續運作，維持穩定產能，長遠而言亦具備經濟效益。句容台泥項目經權威機構測算，無人純電礦卡的綜合營運成本與作業效率，達傳統人工燃油車隊的1.04倍。



他指出，行業普遍有一個誤區，認為封閉場景技術簡單。恰恰相反，重載礦山難度極高，礦區內粉塵瀰漫、能見度時常不足，灰塵也會遮擋車上安裝的傳感器。工業無人駕駛與一般無人駕駛不同，百噸級礦卡空載、滿載重心差異巨大，還要面對極端高低氣溫與坡道陡峭、路面泥濘顛簸、邊坡坍塌風險等等難題。



*目標完成礦山「鑽、爆、挖、裝、運」五大工序無人化*



截至2026年初，公司部署無人礦卡超1500台，無人駕駛累計運量突破1.4億噸。除了江蘇句容市的礦山項目，希迪在新疆也有正在運作的無人駕駛項目。他表示，要實現人車混編協同，「絕大多數礦山不可能一次性淘汰全部有人車輛，我們在西北大型露天煤礦打造全球最大規模混編車隊（56台無人礦卡+500餘台有人車輛同場作業），正是解決行業最大痛點－－礦山智能化不需要推倒重建，可以漸進式升級」。



無人智駛礦卡是希迪智駕當前的主營業務，但今天的希迪，野心不只做無人礦卡龍頭，正在向「重載具身智能」公司邁進。胡斯博稱，「智能駕駛解決的是運輸問題，但重載具身智能要解決的是作業問題」。在與大型礦業公司交流中，採礦運輸僅佔礦山全生產流程工作量的20%-30%，其餘60%以上集中在採掘、裝卸等核心生產作業環節。這些環節同樣存在很多無人化、安全、效率方面的瓶頸，要讓機器在真實工況中自主完成完整的生產任務。



礦業公司其實需要的是綜合性的一站式解決方案。採礦不是單一的運輸行為，而是鑽孔、爆破、挖掘、運輸等一系列工序的協同閉環。希迪智駕的目標不只是讓礦卡自動開，而是讓整個採礦流程實現無人化協同。希迪智駕無人挖機、自動充電機器人已落地運行，鑿岩機器人、爆破機器人製造正在推進中，目標完成礦山「鑽、爆、挖、裝、運」五大工序的完整無人化閉環。



*無人礦卡露天煤礦滲透率或會迅速衝破30%*



他介紹，比如無人挖掘機，上面安裝了大量傳感器，包括各種關節、電機以及其他部位的傳感器，它能夠持續感知環境。例如在礦山作業面，它能夠識別作業面的形態，判斷是否存在塌方風險。完成一次作業之後，作業面的形態會發生怎樣變化，這些都會直接影響礦山整體作業效率。「這些數據可以通過礦山挖掘機持續採集，其他應用場景是獲取不到的。所以核心在於，你真正進入這些場景之後，才知道真正的問題在哪裏」。



目前，無人礦卡行業滲透率大約10%，胡斯博表示，產業發展最核心驅動力來自安全剛性需求。資源開採運輸場景落地不存在明顯政策障礙。部分細分領域例如露天煤礦，滲透率有機會迅速衝破30%至40%，因為煤礦普遍作業規模龐大，需要運輸車隊數量眾多，車輛利用率很高，設備更新替換需求旺盛，預計未來幾年煤礦場景的無人駕駛滲透率會持續快速提升。



*啟動全球化布局，圍繞澳洲、巴西等推進商業化落地*



有別於友商普遍採用「自持車隊+運營服務」的重資產模式，希迪智駕走的是輕資產路線模式‌戰略，核心定位是‌做重載具身智能的「大腦」，即專注提供技術方案。「我們並沒有自己做重資產製造。中國已經擁有很多優秀的主機廠，更願意與他們合作，共同開發產品、共同出海。」公司的全球化布局已啟動，正圍繞澳洲、巴西、印尼等資源大國推進商業化落地，未來數年逐步覆蓋非洲、中東等市場。



*礦業是現代經濟基石，蘊藏龐大發展機遇*



胡斯博從小在香港成長，大學赴美深造，2017年在美國攻讀完博士學位，2018年接受相識已久、有「大疆教父」之稱的香港科技大學教授李澤湘的邀請，來到長沙加入希迪智駕，從事智能駕駛的研發工作。他歷任主任科學家、研發總監及CiDiLabs負責人，2023年升任董事兼CEO。早年從事金融算法交易的經歷，讓他對不同數據類型有深刻體會。他表示，對比充滿隨機變數、難以建模的金融數據，物理世界的機械與感知數據結構更清晰，更易於訓練模型、落地應用，快速驗證技術價值。



胡斯博選擇投身礦業智能化賽道，在不少人看來相當冷門。但在他看來，礦業是現代經濟基石，儘管遠離都市大眾視線，卻不可或缺。礦區持續面臨招工難困境，自動化屬大勢所趨，蘊藏龐大發展機遇。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明28日北京專電》