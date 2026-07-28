《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|3075.69
|貴州茅台
|(600519)
|2282.71
|瀾起科技
|(688008)
|1607.27
|兆易創新
|(603986)
|1601.05
|源杰科技
|(688498)
|1567.03
|中微公司
|(688012)
|1558.73
|中天科技
|(600522)
|1472.90
|亨通光電
|(600487)
|1421.32
|長江電力
|(600900)
|1396.29
|中國巨石
|(600176)
|1383.12
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|10821.03
|寧德時代
|(300750)
|5566.17
|新易盛
|(300502)
|3888.14
|紫光股份
|(000938)
|2264.61
|通富微電
|(002156)
|1961.82
|東山精密
|(002384)
|1764.43
|北方華創
|(002371)
|1588.76
|浪潮信息
|(000977)
|1351.81
|天孚通信
|(300394)
|1191.61
|立訊精密
|(002475)
|1187.68
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社28日專訊》
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