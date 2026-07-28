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AH股新聞

28/07/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)3075.69
貴州茅台(600519)2282.71
瀾起科技(688008)1607.27
兆易創新(603986)1601.05
源杰科技(688498)1567.03
中微公司(688012)1558.73
中天科技(600522)1472.90
亨通光電(600487)1421.32
長江電力(600900)1396.29
中國巨石(600176)1383.12
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)10821.03
寧德時代(300750)5566.17
新易盛(300502)3888.14
紫光股份(000938)2264.61
通富微電(002156)1961.82
東山精密(002384)1764.43
北方華創(002371)1588.76
浪潮信息(000977)1351.81
天孚通信(300394)1191.61
立訊精密(002475)1187.68

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社28日專訊》

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