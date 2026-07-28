《神州頭條》財經報章頭版摘要：上半年全國規上工業企業利潤同比增19%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同巴西總統盧拉通電話

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

7月27日上午，國家主席習近平應約同巴西總統盧拉通電話。習近平指出，中方願同巴方進一步加強雙邊和多邊戰略協作，延續兩國命運共同體建設的良好態勢。雙方要攜手推動「大金磚合作」高質量發展，把準合作方向，維護團結勢頭，打造更多成果，譜寫全球南方團結自強新篇章。



1至6月全國規上工業企業利潤同比增長18.7%

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

7月27日，國家統計局發布的數據顯示，1至6月，全國規模以上工業企業實現利潤總額39479.9億元(人民幣．下同)，同比增長18.7%，其中集成電路製造行業利潤增長2579.5%；6月，全國規模以上工業企業利潤同比增長15.1%。



商務部回應美宣稱擬對中國人工智能企業開展調查並實施制裁

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

就美宣稱擬對中國人工智能企業開展調查並實施制裁，商務部新聞發言人27日表示，中方一貫反對美方將科技經貿問題政治化、工具化，以各種莫須有的理由污名化中國企業並實施制裁。發言人說，對於任何實質性損害中方利益的行為，中方將採取一切必要措施，堅定維護自身正當合法權益。





《上海證券報》



金監總局：督促金融機構加快改革轉型、實現錯位發展

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

金融監管總局7月27日召開系統黨的建設工作會議暨2026年年中工作會議，全面落實金融系統黨的建設工作會議部署，會議要求，督促金融機構加快改革轉型、實現錯位發展，多措並舉營造良好行業生態。



上半年規模以上工業企業利潤同比增長18.7%

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家統計局7月27日發布的數據顯示，今年上半年，全國規模以上工業企業實現利潤總額39479.9億元，同比增長18.7%。國家統計局工業司首席統計師於衛寧稱，上半年，人工智能與各領域加速融合，算力需求大幅增長，推動電子行業利潤同比增長96.9%，拉動全部規模以上工業企業利潤同比增長8.5個百分點。



交易價格251.2億元，「東方證券+上海證券」，合併重組草案出爐

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

7月27日晚間，東方證券發布合併重組報告書（草案）等多項公告，標志著東方證券合併重組上海證券獲得實質性進展。從4月停牌、5月預案發布到7月草案落地，節奏之緊湊、推進之高效，折射出本輪上海國資券商整合的決心與執行力度。





《證券時報》



上半年規上工業企業利潤增長18.7%，新動能構成強支撐

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

7月27日，國家統計局數據顯示，上半年全國規模以上工業企業實現利潤總額39479.9億元，同比增長18.7%，增速較一季度加快3.2個百分點。其中，電子行業利潤大漲96.9%，再生橡膠製造、光纖製造等行業利潤也在新動能高速發展帶動下實現明顯增長。



工信部：以「小快輕準」助力中小企業數字化轉型

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

7月27日，工業和信息化部辦公廳印發《「小快輕準」數字化產品和服務培育指引（2026年版）》。《指引》提出，鼓勵地方著力提升數字化轉型供給質效，引導數字化服務商面向中小企業專精特新發展需求，加強供需適配，優化健全促進中小企業數字化轉型服務供給生態。



長鑫科技上市首日成交額突破1400億元

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

7月27日，國產存儲龍頭企業長鑫科技(滬:688825)正式登陸A股科創板。長鑫科技上市首日表現良好，收盤報49元/股，較8.66元/股發行價上漲465.82%。全天成交額達1412億元。這一成交額刷新A股市場個股單日成交額歷史紀錄，長鑫科技由此也成為A股市場首只單日成交額突破千億元的個股。