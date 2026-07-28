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28/07/2026 16:35

《中國房產》上海3宗賣地總底價創年內新高，保利華潤聯手161億摘楊浦濱江地王

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 上海3宗宅地總成交235.14億元，溢價率最高35.83%
▷ 保利華潤聯合體161.2億元競得楊浦濱江地塊，樓面價首破10萬元/㎡
▷ 徐匯地塊70.6億元成交，奉賢地塊3.34億元底價成交

　　上海今日有3宗涉宅用地出讓，總起始價178.7億元(人民幣．下同)，創今年單批次新高；總成交金額235.14億元，溢價率最高達35.83%。

　　其中，楊浦區濱江八埭頭地塊起始總價高達118.68億元，是今年以來上海公開市場起價最高的宅地，並以約14.78萬平方米純住宅體量，成為年內濱江板塊最大規模的住宅供應；綜合起始樓板價約每平方米75112元，剔除商業成本後，住宅部分起始樓板價超過每平方米77000元，刷新楊浦濱江公開土地價格紀錄。

*楊浦地價首破每平方米10萬元*

　　該地塊吸引保利發展(滬:600048)與華潤置地(1109)聯合體、中海地產(00688)、建發(滬:600153)與金茂(00817)聯合體、招商蛇口(深:001979)與越秀(00123)和南通瑞城聯合體共4組競買人參與現場競價，經過219輪競價後，保利發展和華潤置地聯合體以總價161.2億元競得該地塊，成交綜合樓面價每平方米102023元，溢價率35.83%。這是楊浦地價首次突破每平方米10萬元。

　　徐匯區桂林公園西側地塊吸引了招商蛇口、保利發展和徐匯城投、中海、象嶼和建發共4組競買人參與現場競拍，經過96輪競價，最終徐匯城投和保利發展聯合體以總價70.6億元競得該地塊，成交樓面價每平方米79072元，溢價率24.51%。

　　奉賢區南橋新城地塊則由上海奉賢新城建設發展和遠東宏信聯合體以總價3.34億元底價競得，成交樓面價每平方米20600元。
《經濟通通訊社28日專訊》

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