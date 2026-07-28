《中國要聞》內地分階段取消煤炭、電力等企業用地免徵城鎮土地使用稅政策

財政部、稅務總局今日對外發布公告，明確將調整部分能源資源行業企業城鎮土地使用稅政策。根據公告，煤炭、礦山、油氣、建材、電力等行業企業的部分主要生產經營用地免徵城鎮土地使用稅優惠政策將取消。同時，上述企業中具有公益性、安全保障性質以及重大基礎設施用地的免稅政策將予以保留。



政策調整設置了過渡期。對恢復徵稅的土地，自2026年9月1日至2027年8月31日，按應納稅額減半徵收城鎮土地使用稅；自2027年9月1日起，全額徵收城鎮土地使用稅。



*取消優惠可引導企業盤活存量土地，提高土地利用效率*



據了解，部分能源資源行業企業城鎮土地使用稅優惠政策已實施近40年。《新華社》引述中國財科院公共收入研究中心主任梁季認為，當初給予優惠政策時，能源資源行業的產品還在實行計劃定價，屬於需要支持的行業。經過近40年的發展，中國能源資源行業已今非昔比，加上這些行業土地使用面積大，繼續對其主要生產經營用地實施城鎮土地使用稅優惠政策，不利於企業節約集約使用土地。取消該優惠，可引導企業盤活存量土地，提高土地利用效率。



報道又引述專家稱，此次政策調整有利於促進土地資源節約集約利用和生態修復；有利於促進稅收公平，為各類能源資源行業創造公平競爭的稅收環境，支持全國統一大市場建設。

《經濟通通訊社28日專訊》