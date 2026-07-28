  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

28/07/2026 17:49

《中國要聞》內地分階段取消煤炭、電力等企業用地免徵城鎮土地使用稅政策

　　財政部、稅務總局今日對外發布公告，明確將調整部分能源資源行業企業城鎮土地使用稅政策。根據公告，煤炭、礦山、油氣、建材、電力等行業企業的部分主要生產經營用地免徵城鎮土地使用稅優惠政策將取消。同時，上述企業中具有公益性、安全保障性質以及重大基礎設施用地的免稅政策將予以保留。

　　政策調整設置了過渡期。對恢復徵稅的土地，自2026年9月1日至2027年8月31日，按應納稅額減半徵收城鎮土地使用稅；自2027年9月1日起，全額徵收城鎮土地使用稅。

*取消優惠可引導企業盤活存量土地，提高土地利用效率*

　　據了解，部分能源資源行業企業城鎮土地使用稅優惠政策已實施近40年。《新華社》引述中國財科院公共收入研究中心主任梁季認為，當初給予優惠政策時，能源資源行業的產品還在實行計劃定價，屬於需要支持的行業。經過近40年的發展，中國能源資源行業已今非昔比，加上這些行業土地使用面積大，繼續對其主要生產經營用地實施城鎮土地使用稅優惠政策，不利於企業節約集約使用土地。取消該優惠，可引導企業盤活存量土地，提高土地利用效率。

　　報道又引述專家稱，此次政策調整有利於促進土地資源節約集約利用和生態修復；有利於促進稅收公平，為各類能源資源行業創造公平競爭的稅收環境，支持全國統一大市場建設。
《經濟通通訊社28日專訊》

【你點睇？】日揆高市早苗支持率跌至新低，在日圓重貶，經濟疲弱的背景下，你認為她會在今年內下台嗎？ ► 立即投票

上一篇新聞︰28/07/2026 18:02  《大灣區》深圳人行：上半年境外人士非現金支付交易達156億元，同比增近三成

下一篇新聞︰28/07/2026 17:39  《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

其他
More

28/07/2026 17:31  《中國要聞》世界盃熱潮帶動，內地6月共銷售彩票759.78億元按年增近四成

28/07/2026 17:19  《神州經脈》傳上海國資生產自研光刻機，創業板創逾一年最大跌幅

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

印度「蟑螂黨」集會抗議，為莫迪政府敲響警鐘

28/07/2026 18:07

大國博弈

鎬山核爭端會否改寫人類史？

28/07/2026 15:53

中東戰火

美債的警號

27/07/2026 10:50

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金