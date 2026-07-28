《大灣區》深圳人行：上半年境外人士非現金支付交易達156億元，同比增近三成

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▷ 11月APEC會議將在深圳舉行
▷ 深圳外卡受理商戶增至4.1萬戶，數字人民幣硬錢包首發
據《證券時報》報道，人民銀行深圳市分行今日召開2026年上半年新聞發布會，詳解深圳跨境金融領域高水平對外開放進度，以及跨境人民幣應用場景的拓展成果。深圳人行相關負責人透露，上半年深圳跨境收支總額8236.8億美元、跨境人民幣結算規模達3.8萬億元(人民幣．下同)，均位列全國第三。其中，跨境人民幣結算規模同比增長37.9%。此外，上半年境外人士在深非現金支付交易1.06億筆、156.16億元，同比分別增長20.6%、29.4%。
亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議將於今年11月18日至19日在深圳舉行，跨境人員往來、商務合作、文旅交流需求持續增加。深圳人行持續推進支付工具、支付場景有關工作，包括構建「卡、碼、幣、包」多元支付生態體系，提升境外人士支付便利度，保障APEC涉外服務需求。
*全市可受理外卡商戶增至4.1萬戶*
目前，全市可受理外卡商戶達4.1萬戶，POS機達5.1萬台，覆蓋機場、口岸、重點商圈、涉外酒店、文旅景點等境外人士集聚區。全國首發「可碰、可視、可掃」的數字人民幣硬錢包，實現香港八達通、外卡等多渠道充值，覆蓋深圳近4萬個商戶。全市超3600台ATM機支持外卡取現，1600多個銀行網點、40家兌換特許機構、23個代兌點支持外幣兌換，覆蓋21個APEC成員經濟體全幣種。
同時，深圳人行指導微信支付為200多個國家近700萬外籍用戶簡化綁卡流程，上半年外卡交易量增長68%。支持歐美主流電子錢包Paypal、新加坡Liquidpay、泰國Kplus等40多個境外電子錢包在深圳掃碼支付，境外錢包日均交易量同比增長3.5倍。
《經濟通通訊社28日專訊》
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