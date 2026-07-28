《Ａ股行情》滬綜指午後軟1.35%，創業板指挫6.37%

A股市場午後跌幅加深，滬綜指軟1.35%，報3806.15點，滬深300指數跌2.7%，深成指跌4.08%，創業板指挫6.37%。上海B股跌0.29%，深圳B股仍升0.22%。MLCC、CPO概念領跌，白酒等消費股上漲。
《經濟通通訊社28日專訊》
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28/07/2026 13:34
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