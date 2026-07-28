  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯
AH股新聞

28/07/2026 13:34

《Ａ股行情》滬綜指午後軟1.35%，創業板指挫6.37%

　　A股市場午後跌幅加深，滬綜指軟1.35%，報3806.15點，滬深300指數跌2.7%，深成指跌4.08%，創業板指挫6.37%。上海B股跌0.29%，深圳B股仍升0.22%。MLCC、CPO概念領跌，白酒等消費股上漲。
《經濟通通訊社28日專訊》

【你點睇？】日揆高市早苗支持率跌至新低，在日圓重貶，經濟疲弱的背景下，你認為她會在今年內下台嗎？ ► 立即投票

上一篇新聞︰28/07/2026 13:35  《Ａ股異動》長飛光纖A跌停，現報302.3元人民幣

下一篇新聞︰28/07/2026 13:08  《Ａ股異動》廣合科技A一度跌停，現報150.81元人民幣

其他
More

28/07/2026 13:47  【關稅戰】中國商務部發表立場文件：出口多順差大不等於產能過剩，要全面客觀看待問題

28/07/2026 12:00  《中國要聞》稅務總局：上半年個稅收入增13%，股權轉讓個人所得稅增近1倍

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美債的警號

27/07/2026 10:50

貨幣攻略

中東戰火 | 歐洲天然氣價格一度跌8%，受美國暫停對伊朗空襲...

27/07/2026 10:05

中東戰火

英日已無將相才，黔驢技窮耍權謀

24/07/2026 14:43

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金