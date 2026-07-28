《Ａ股焦點》中際旭創挫逾6%，H股定價980元低於上限

中際旭創(03308)(深:300308)公布，H股全球發售價定為每股980元，略低於招股價上限1010元，較公司A股上日收市價1076.94元人民幣折讓約21.4%，每手買賣單位50股，即不計交易費用一手4.9萬元。中際旭創H股預計30日(周四)掛牌。



中際旭創A股今早低開7%，現挫6.4%，報1008.47元人民幣。

《經濟通通訊社28日專訊》