《Ａ股焦點》長鑫科技低開高走，現價升近1%

中國存儲巨頭長鑫科技(滬:688825)昨科創板首秀飆漲逾4倍，表現亮眼，更一躍成為A股市值最大公司。該股今日大幅低開7.7%後快速收窄跌幅，目前止跌回升約0.94%，報49.46元人民幣。
長鑫科技上市首日打破多項A股紀錄，其首日成交額錄1412億元人民幣，超越東方財富(深:300059)創A股個股單日最大。
《經濟通通訊社28日專訊》
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28/07/2026 10:09
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《經濟通通訊社28日專訊》
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