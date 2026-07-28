《Ａ股焦點》長鑫科技「吸金」，存儲股重挫，兆易創新跌停

隨著長鑫科技(滬:688825)上市並吸引了大量資金交易，其他存儲股走頹，兆易創新(滬:603986)跌停，普冉股份(滬:688766)挫超12%，北京君正(深:300223)跌逾9%，通富微電(深:002156)跌8.5%，佰維存儲(滬:688525)走低7.9%。現時長鑫科技成交額接近250億元人民幣。
《經濟通通訊社28日專訊》
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28/07/2026 10:46
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