【人行操作】人行3055億逆回購利率持平，淨投放525億

人民銀行公布，今日進行3055億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。
公開市場今日有2530億元逆回購到期，即今日淨投放525億元。
《經濟通通訊社28日專訊》
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28/07/2026 09:23
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《經濟通通訊社28日專訊》
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