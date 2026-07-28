  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

28/07/2026 11:26

《中國要聞》稅務總局：上半年稅收收入超10萬億，新質生產力發展勢頭強勁

　　國新辦今日舉行「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會，由國家稅務總局局長胡靜林等官員介紹「十五五」時期稅收改革發展有關情況。胡靜林在會上介紹，今年上半年，稅務部門累計徵收稅費收入16.7萬億元(人民幣．下同)。其中，稅收收入超過10萬億元，同比增長4.9%。這主要得益於經濟運行總體平穩向好，與稅收收入密切相關的PPI持續回升，以及部分新興領域和重點行業發展勢頭強勁。同時，社會保險費收入完成4.5萬億元，非稅收入完成1.8萬億元，國家的財力保障不斷夯實。

　　胡靜林指出，稅收數據顯示，新質生產力發展勢頭強勁。今年上半年，僅裝備製造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，科技服務業這三個與新質生產力緊密相關的行業，銷售收入佔全部企業銷售收入的比重就達到23.5%，較上年同期提高2.2個百分點，且呈逐年快速上升勢頭。如考慮其他新興行業和傳統產業轉型升級，新質生產力相關產業佔比會更高。

　　另外，他表示，今年以來，稅務部門以堅決糾治「開票經濟」及違規招商引資涉稅問題為重點，加力服務全國統一大市場建設，在擠出開票「水分」的同時，推動各省市廢止或修改違規招商引資涉稅文件或協議條款833件，推動近16萬戶為享受一些不規範獎補等原因，而異地註冊的企業遷回實際經營地，且這些企業遷回後今年上半年繳納稅收同比增長了16%。
《經濟通通訊社28日專訊》

【你點睇？】日揆高市早苗支持率跌至新低，在日圓重貶，經濟疲弱的背景下，你認為她會在今年內下台嗎？ ► 立即投票

上一篇新聞︰28/07/2026 11:34  《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.98%，創業板挫5.37%，存儲芯片普跌

下一篇新聞︰28/07/2026 11:20  《Ａ股焦點》白酒股逆市升，金種子酒漲停，貴州茅台揚1.4%

其他
More

28/07/2026 12:00  《中國要聞》稅務總局：上半年個稅收入增13%，股權轉讓個人所得稅增近1倍

28/07/2026 11:14  【駐京專訪】希迪智駕胡斯博－－從無人礦卡邁向重載具身智能新賽道

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美債的警號

27/07/2026 10:50

貨幣攻略

中東戰火 | 歐洲天然氣價格一度跌8%，受美國暫停對伊朗空襲...

27/07/2026 10:05

中東戰火

說說心理話

關稅戰 | 美國擬不遲於周五徵收新關稅，銜接即將到期的臨時1...

22/07/2026 09:59

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金