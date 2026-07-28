《中國要聞》稅務總局：上半年稅收收入超10萬億，新質生產力發展勢頭強勁

國新辦今日舉行「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會，由國家稅務總局局長胡靜林等官員介紹「十五五」時期稅收改革發展有關情況。胡靜林在會上介紹，今年上半年，稅務部門累計徵收稅費收入16.7萬億元(人民幣．下同)。其中，稅收收入超過10萬億元，同比增長4.9%。這主要得益於經濟運行總體平穩向好，與稅收收入密切相關的PPI持續回升，以及部分新興領域和重點行業發展勢頭強勁。同時，社會保險費收入完成4.5萬億元，非稅收入完成1.8萬億元，國家的財力保障不斷夯實。



胡靜林指出，稅收數據顯示，新質生產力發展勢頭強勁。今年上半年，僅裝備製造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，科技服務業這三個與新質生產力緊密相關的行業，銷售收入佔全部企業銷售收入的比重就達到23.5%，較上年同期提高2.2個百分點，且呈逐年快速上升勢頭。如考慮其他新興行業和傳統產業轉型升級，新質生產力相關產業佔比會更高。



另外，他表示，今年以來，稅務部門以堅決糾治「開票經濟」及違規招商引資涉稅問題為重點，加力服務全國統一大市場建設，在擠出開票「水分」的同時，推動各省市廢止或修改違規招商引資涉稅文件或協議條款833件，推動近16萬戶為享受一些不規範獎補等原因，而異地註冊的企業遷回實際經營地，且這些企業遷回後今年上半年繳納稅收同比增長了16%。

《經濟通通訊社28日專訊》