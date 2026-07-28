  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯
AH股新聞

28/07/2026 13:47

【關稅戰】中國商務部發表立場文件：出口多順差大不等於產能過剩，要全面客觀看待問題

　　中國商務部今日發布《關於所謂「產能過剩」問題的中方立場》(下稱「文件」)，以逾萬字澄清有關事實，闡明中方對所謂「產能過剩」相關問題的政策立場。文件強調，出口多、順差大不等於產能過剩。看待產能問題，要堅持全面、客觀、公正的態度。

　　文件除前言、結束語外共四章，分別是全面客觀看待全球產能和所謂「過剩」、對「產能過剩」相關四對關係的看法立場、中國堅持在開放合作中建設現代化產業體系、共同推動構建開放包容的全球產供鏈合作格局。

　　文件指出，出口多、順差大不等於產能過剩。從全球經濟發展史看，英國、美國、日本、德國等製造強國都曾長期保持順差，德、日經常項目順差佔GDP比重超過6%的情況也較常見。新興市場出口快速增長，印尼、墨西哥等也都成為順差國，巴西、越南等連續10年實現貿易順差。從行業產品看，美國芯片80%用於出口，波音公司交付的商用飛機約2/3銷往北美以外的客戶。歐盟的汽車、藥品、化妝品，2025年順差分別為922億、2146億和116億美元。「如果按照順差大必然產能過剩的邏輯，這些出口多、順差大的行業和產品是否也要視為『產能過剩』？貿易順差是全球產業分工和供需結構共同作用的結果，並不意味著產能過剩」。

*中國從不刻意追求貿易順差，並積極推動進出口平衡發展*

　　文件並指，中國從不刻意追求貿易順差。中國出口增長既源於規模經濟與創新能力提升，也來自各國綠色轉型和工業化發展的需求。比如，中國對歐出口增長主要集中於光伏、新能源汽車、鋰電池和化工產品等，更多反映了綠色轉型帶動對能源產品的需求，以及能源危機抬升了歐洲化工等行業的生產成本。

　　中國也從不刻意追求勞動密集型產品出口份額，相關產品出口比重由2012年的20.7%下降為2025年的15.1%。同時，中國積極推動進出口平衡發展，中國進口規模連續17年居全球第二，成為近80個國家的主要出口目的地。

*全球經濟失衡問題複雜，與「產能過剩」掛勾邏輯有誤*

　　全球經濟失衡是歷史常態、根源複雜。美國積累了巨大的債務失衡，需改善財政狀況；歐洲投資不足，需提升生產率；中國需擴大內需。這些觀點也反映出全球失衡的系統性、複雜性。一些把全球失衡與「產能過剩」掛勾、簡單歸因的觀點，故意混淆概念，存在邏輯誤區，甚至別有用心。

　　文件強調，中方始終認為，看待產能問題，要堅持全面、客觀、公正的態度，既要歷史地看、也要辯證地看，秉持開放合作、互利共贏，共同化解矛盾和分歧。搞保護主義，只會擾亂全球經貿秩序，不利於全球產供鏈安全穩定和產業合作健康有序發展，給世界經濟增長帶來長期風險。
《經濟通通訊社28日專訊》

【你點睇？】日揆高市早苗支持率跌至新低，在日圓重貶，經濟疲弱的背景下，你認為她會在今年內下台嗎？ ► 立即投票

下一篇新聞︰28/07/2026 13:35  《Ａ股異動》長飛光纖A跌停，現報302.3元人民幣

其他
More

28/07/2026 13:34  《Ａ股行情》滬綜指午後軟1.35%，創業板指挫6.37%

28/07/2026 13:08  《Ａ股異動》廣合科技A一度跌停，現報150.81元人民幣

28/07/2026 12:00  《中國要聞》稅務總局：上半年個稅收入增13%，股權轉讓個人所得稅增近1倍

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美債的警號

27/07/2026 10:50

貨幣攻略

中東戰火 | 歐洲天然氣價格一度跌8%，受美國暫停對伊朗空襲...

27/07/2026 10:05

中東戰火

英日已無將相才，黔驢技窮耍權謀

24/07/2026 14:43

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金