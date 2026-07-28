【關稅戰】中國商務部發表立場文件：出口多順差大不等於產能過剩，要全面客觀看待問題

中國商務部今日發布《關於所謂「產能過剩」問題的中方立場》(下稱「文件」)，以逾萬字澄清有關事實，闡明中方對所謂「產能過剩」相關問題的政策立場。文件強調，出口多、順差大不等於產能過剩。看待產能問題，要堅持全面、客觀、公正的態度。



文件除前言、結束語外共四章，分別是全面客觀看待全球產能和所謂「過剩」、對「產能過剩」相關四對關係的看法立場、中國堅持在開放合作中建設現代化產業體系、共同推動構建開放包容的全球產供鏈合作格局。



文件指出，出口多、順差大不等於產能過剩。從全球經濟發展史看，英國、美國、日本、德國等製造強國都曾長期保持順差，德、日經常項目順差佔GDP比重超過6%的情況也較常見。新興市場出口快速增長，印尼、墨西哥等也都成為順差國，巴西、越南等連續10年實現貿易順差。從行業產品看，美國芯片80%用於出口，波音公司交付的商用飛機約2/3銷往北美以外的客戶。歐盟的汽車、藥品、化妝品，2025年順差分別為922億、2146億和116億美元。「如果按照順差大必然產能過剩的邏輯，這些出口多、順差大的行業和產品是否也要視為『產能過剩』？貿易順差是全球產業分工和供需結構共同作用的結果，並不意味著產能過剩」。



*中國從不刻意追求貿易順差，並積極推動進出口平衡發展*



文件並指，中國從不刻意追求貿易順差。中國出口增長既源於規模經濟與創新能力提升，也來自各國綠色轉型和工業化發展的需求。比如，中國對歐出口增長主要集中於光伏、新能源汽車、鋰電池和化工產品等，更多反映了綠色轉型帶動對能源產品的需求，以及能源危機抬升了歐洲化工等行業的生產成本。



中國也從不刻意追求勞動密集型產品出口份額，相關產品出口比重由2012年的20.7%下降為2025年的15.1%。同時，中國積極推動進出口平衡發展，中國進口規模連續17年居全球第二，成為近80個國家的主要出口目的地。



*全球經濟失衡問題複雜，與「產能過剩」掛勾邏輯有誤*



全球經濟失衡是歷史常態、根源複雜。美國積累了巨大的債務失衡，需改善財政狀況；歐洲投資不足，需提升生產率；中國需擴大內需。這些觀點也反映出全球失衡的系統性、複雜性。一些把全球失衡與「產能過剩」掛勾、簡單歸因的觀點，故意混淆概念，存在邏輯誤區，甚至別有用心。



文件強調，中方始終認為，看待產能問題，要堅持全面、客觀、公正的態度，既要歷史地看、也要辯證地看，秉持開放合作、互利共贏，共同化解矛盾和分歧。搞保護主義，只會擾亂全球經貿秩序，不利於全球產供鏈安全穩定和產業合作健康有序發展，給世界經濟增長帶來長期風險。

《經濟通通訊社28日專訊》