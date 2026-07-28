《中國要聞》國家中醫藥局等11部門：力爭15分鐘可達服務點獲得中醫藥服務

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國家中醫藥局、國家衛生健康委、國家發展改革委等11個部門聯合印發《醫療衛生強基工程中醫藥行動方案》，提出服務網絡優化完善行動、服務能力提質增效行動、基層人才擴容培優行動等7個具體行動、共25項重點任務。其中，方案明確，到2030年，融預防、治療和康復於一體的基層中醫藥服務網絡全面建立，聚焦實現人人享有中醫藥服務目標，力爭居民15分鐘可達最近的醫療服務點獲得中醫藥服務。



*探索實施中醫優勢病種按病種付費*



方案提出，加大醫保政策支持力度。探索實施中醫優勢病種按病種付費，支持中醫日間病房、中醫康復病房等按病種、床日付費。對中醫醫院牽頭組建的緊密型縣域醫共體在總額上適度傾斜。加強醫療服務價格宏觀管理，規範管理中醫類醫療服務價格項目，在醫療服務價格動態調整中統籌推進中醫類醫療服務價格調整。



*鼓勵老字號企業開發中醫藥特色產品*



此外，方案提出，鼓勵發展縣域中醫藥健康產業，探索現代中藥材種植、休閒旅遊和田園社區融合的發展方式，推動構建中藥材種植與二、三產業交叉融合的現代產業體系。鼓勵中藥材農業文化遺產地弘揚中華優秀傳統文化，促進中醫藥研學、康養等新業態發展。鼓勵中醫藥老字號企業等社會力量依托傳統醫藥類非遺項目開發中醫藥特色產品。



方案並提出，加快提升縣級中醫醫院信息化建設水平，力爭到2030年，電子病歷系統應用水平達標率達到100%。持續推進智慧中醫醫院建設。探索推進醫學人工智能輔助診療技術在基層中醫藥服務、名中醫經驗傳承等場景的應用。鼓勵有條件的地區配備中醫藥數字化、智能化終端設備。

《經濟通通訊社28日專訊》