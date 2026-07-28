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AH股新聞

28/07/2026 16:01

【聚焦數據】上半年中國對外非金融類直接投資657.3億美元，下降9%

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2026年1-6月中國非金融類對外直接投資657.3億美元
▷ 對外非金融類直投同比下降9%
▷ 對一帶一路國家非金融類直投降7.4%

（註：原文未明確提及具體時間範圍外的5W1H要素，故僅列核心數據）

　　據商務部、外匯局統計，2026年1-6月，中國全行業對外直接投資5964.2億元(人民幣．下同)，同比增長3.8%（以美元計為865.3億美元，增長8.1%）。其中，我國境內投資者共對全球144個國家和地區的6867家境外企業進行了非金融類直接投資，累計投資4530.6億元，下降12.7%（以美元計為657.3億美元，下降9%）。

　　2026年1-6月，中國企業共向境外派出各類勞務人員22.8萬人，較上年同期增加1.3萬人；其中承包工程項下派出7萬人，勞務合作項下派出15.8萬人。月末在外各類勞務人員66.3萬人。

　　2026年1-6月，中國對外承包工程業務完成營業額6062.6億元，同比增長8%（以美元計為879.5億美元，增長12.6%），新簽合同額8660.6億元，下降7.2%（以美元計為1256.4億美元，下降3.3%）。

*上半年對一帶一路國家美元計非金融類直投降逾7%*

　　2026年1-6月，中國企業在共建「一帶一路」國家非金融類直接投資1207.7億元，同比下降11.1%（以美元計為175.2億美元，下降7.4%）。

　　對外承包工程方面，中國企業在共建「一帶一路」國家承包工程業務完成營業額5207.1億元，增長11.8%（以美元計為755.4億美元，增長16.5%）；新簽合同額7874.8億元，同比下降3.4%（以美元計為1142.4億美元，增長0.7%）。
《經濟通通訊社28日專訊》

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