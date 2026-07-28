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AH股新聞

28/07/2026 08:48

中能建設(03996)新簽合同額第二季涉2370億人幣，跌38%，上半年跌近34%

　　中國能源建設(03996)(滬:601868)公布，第二季度新簽合同額2369.9億元（人民幣．下同），跌38.7%，新簽項目約1.1萬個。

　　該集團指，上半年新簽合同額5131.9億元，跌33.8%，新簽項目約2.2萬個，其中工程建設新簽合同額4585億元，跌36%，勘測設計及諮詢新簽合同額187億元，升7.7%。
《經濟通通訊社28日專訊》

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