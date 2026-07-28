恒瑞醫藥(01276)治療胰腺癌產品獲美國授孤兒藥資格，兩臨床試驗獲准內地開展

恒瑞醫藥(01276)(滬:600276)公布，產品SHR-4375注射液用於治療胰腺癌適應症獲得美國食品藥品監督管理局授予孤兒藥資格認定，將有機會在產品研發、註冊及商業化等享受美國的政策支持。截至目前，SHR-4375注射液相關項目累計研發投入約5870萬元（人民幣．下同）。



此外，該集團指，子公司山東盛迪醫藥收到國家藥品監督管理局核准簽發關於HRS-1780片的藥物臨床試驗批准通知書，於近期開展臨床試驗。申請適應症為用於治療未控制高血壓或難治性高血壓。截至目前，HRS-1780片相關項目累計研發投入約1億元。



該集團指，亦收到國家藥品監督管理局核准簽發關於SHR-4610注射液、注射用SHR-1826、注射用SHR-A2009、注射用瑞康曲妥珠單抗、SHR-8068注射液的藥物臨床試驗批准通知書，將於近期開展臨床試驗，為SHR-4610注射液聯合抗腫瘤治療在晚期實體瘤患者中的安全性、耐受性及有效性的開放、多中心Ib/II期臨床研究。截至目前，SHR-4610注射液相關項目累計研發投入約1360萬元。

《經濟通通訊社28日專訊》