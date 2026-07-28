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AH股新聞

28/07/2026 08:13

東方證券(03958)落實251億人幣全購上海證券，涉發行近23億A股及現金近16億人幣

　　東方證券(03958)(滬:600958)公布，以總代價251.2億元（人民幣．下同）收購上海證券100%股權，並與賣方訂正式協議，其中代價235.5億元建議根據特別授權向賣方發行約22.9億股代價A股支付；及代價15.7億元將通過向上海證券股東國泰海通(02611)(滬:601211)以現金方式支付。

*代價A股佔擴大後股本逾21%*

　　該集團指，不包括庫存A股，代價A股約佔擴大後已發行股份總數的21.34%，其中百聯集團將獲A股佔擴大後股本11.38%，國泰海通將獲A股佔擴大後股本4.27%，其他3名股東所獲A股介乎0.23%至3.72%，而每股代價A股作價10.29元，乃根據定價基準日前120個交易日該集團A股股份加權交易均價確定。

　　該集團指，上海證券從事財富管理業務、證券交易投資業務等，今年首季盈利1.5億元，截至去年底，於中國未上市券商中，上海證券按總資產規模計排名第二，淨資產規模計排名第三，按營業收入計排名第二，而建議交易是上海國資國企進一步改革深化，交易完成後，該集團有利於優勢互補，有望業務互補、形成顯著協同效應。
《經濟通通訊社28日專訊》

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