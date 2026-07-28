《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(27日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|兆易創新
|(603986)
|2403.12
|中國巨石
|(600176)
|1459.12
|寒武紀
|(688256)
|1429.52
|瀾起科技
|(688008)
|1409.10
|生益科技
|(600183)
|1330.81
|藥明康德
|(603259)
|1269.35
|中微公司
|(688012)
|1255.00
|源杰科技
|(688498)
|1099.07
|亨通光電
|(600487)
|1094.06
|中天科技
|(600522)
|1006.43
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|4683.50
|中際旭創
|(300308)
|4453.52
|通富微電
|(002156)
|2935.79
|東山精密
|(002384)
|2699.13
|北方華創
|(002371)
|2627.41
|新易盛
|(300502)
|1967.03
|三環集團
|(300408)
|1428.08
|京東方A
|(000725)
|1336.69
|長川科技
|(300604)
|1318.20
|浪潮信息
|(000977)
|1299.70
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社28日專訊》
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