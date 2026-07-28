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AH股新聞

28/07/2026 07:52

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日(27日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
兆易創新(603986)2403.12
中國巨石(600176)1459.12
寒武紀(688256)1429.52
瀾起科技(688008)1409.10
生益科技(600183)1330.81
藥明康德(603259)1269.35
中微公司(688012)1255.00
源杰科技(688498)1099.07
亨通光電(600487)1094.06
中天科技(600522)1006.43
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)4683.50
中際旭創(300308)4453.52
通富微電(002156)2935.79
東山精密(002384)2699.13
北方華創(002371)2627.41
新易盛(300502)1967.03
三環集團(300408)1428.08
京東方A(000725)1336.69
長川科技(300604)1318.20
浪潮信息(000977)1299.70

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社28日專訊》

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