《神州頭條》財經報章頭版摘要：《關於所謂「產能過剩」問題的中方立場》發布

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同斯洛伐克總統佩列格里尼會談

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7月28日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的斯洛伐克總統佩列格里尼舉行會談。習近平指出，中方願同斯方一道，打造互尊互信、平等互利、穩定堅韌的中斯戰略夥伴關係，更好造福兩國人民。



習近平對僑務工作作出重要指示強調，更好凝聚僑心僑力

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國家主席習近平近日對僑務工作作出重要指示指出，更好凝聚僑心僑力，引導廣大海外僑胞和歸僑僑眷秉承優良傳統、厚植家國情懷，發揮獨特優勢、展現更大作為，積極服務祖國統一大業，促進海內外中華兒女團結奮斗。



中歐班列累計開行量突破13萬列

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7月28日，國家發展改革委開放司司長梁林沖表示，中歐班列開行規模從2016年的1702列增長至2025年的20022列，年均增速超30%，目前單月即可實現2016年全年開行量，展現出強勁發展韌性和增長潛力。截至目前，中歐班列累計開行量已突破13萬列，運送貨值超5200億美元，成為絲綢之路經濟帶上馳而不息的「鋼鐵駝隊」。





《上海證券報》



習近平同斯洛伐克總統佩列格里尼會談

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7月28日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的斯洛伐克總統佩列格里尼舉行會談。



習近平對僑務工作作出重要指示強調，更好凝聚僑心僑力

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國家主席習近平近日對僑務工作作出重要指示指出，更好凝聚僑心僑力。



上半年銀行理財產品為投資者創造收益3052億元

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銀行業理財登記托管中心7月28日發布的《中國銀行業理財市場半年報告（2026年上）》顯示，今年上半年，銀行理財產品整體收益穩健，累計為投資者創造收益3052億元(人民幣．下同)，銀行理財產品平均年化收益率為2.05%。



《證券時報》



習近平同斯洛伐克總統佩列格里尼會談

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7月28日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的斯洛伐克總統佩列格里尼舉行會談。



《關於所謂「產能過剩」問題的中方立場》發布

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商務部7月28日發布《關於所謂「產能過剩」問題的中方立場》。近年來，有關國家和經濟體對自身產業競爭力、市場地位的擔憂增多，炒作所謂中國「產能過剩」問題，指責中國產能衝擊世界市場，並以此為借口不斷加碼對華限制措施，為澄清有關事實，闡明中方對所謂「產能過剩」相關問題的政策立場，特發布此文件。



上半年稅收收入突破十萬億元，得益於新興產業增勢強勁

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今年上半年，中國稅費收入呈現「總量穩增、質效提升、結構優化」的良好格局。國家稅務總局數據顯示，上半年累計征收稅費收入16.7萬億元，其中稅收收入突破10萬億元，同比增長4.9%。展望下半年，隨著增值稅法全面落地和新質生產力相關產業持續壯大，稅收收入有望延續穩增態勢。