《鍾之日記》恒指三連升，汽車股領漲

7月29日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



環球芯片股災持續，拖累亞太股市走軟，惟港股今日再高開高走，在車股和科網股帶動下跑贏亞股。午後受惠A股止跌回升，大市愈升愈有，一舉突破牛熊線。恒指挨近全日高位收市，收報25807，升497點或2%，三連升，累漲3.35%。主板成交逾3122億元。



*滬綜指收升0.4%，芯片、光刻機概念逆市跌*



滬綜指今日先跌後升，早盤一度失守3800關，全日收高0.4%報3828.47點，深成指也升1.1%，創業板指漲1.55%。滬深兩市成交額約2.3萬億元人民幣，較上一個交易日放量13%。



分析人士表示，A股因AI板塊佔比較港股高，易受外部市場波動影響，今日滬深芯片股持續受壓。光刻機概念亦全日走軟，板塊指數挫1.8%；中國據報已開始大規模生產自主研發的浸沒式深紫外(DUV)光刻機，《路透》透露國有企業上海愛晟納電子技術集團正牽頭進行生產工作。



另外，網絡遊戲股領漲，巨人網絡(深:002558)升停，三七互娛(深:002555)與完美世界(深:002624)升超4%。大消費板塊表現活躍，食品飲料漲幅居前。光伏、鋰電池午後衝高，國家市場監督管理總局價格監督檢查和反不正當競爭局定於周五（31日）開展光伏行業價格合規指導活動。



*汽車股走強，理想彈一成，小米升9%*



今日汽車股跑出，理想汽車(02015)彈升9.9%，收報54.6元，為表現最佳藍籌；該股連升3日累漲13.4%。近日理想汽車產品線負責人李昕暘發微博指，7月中下旬理想i6因大燈供應受阻原計劃減產約4000輛，但目前已經恢復供應且產能恢復正常，保交付進度不受影響。值得一提的是，該車已連續四個月銷量破2萬。



另有消息指首發搭載自研芯片M100的L9用後評價普遍不錯，市場憧憬理想7月份銷售有望出現亮眼數據。



至於小米汽車全新「澎程」系列專屬技術發布會，將於明晚（30日）7時舉行。小米預告指，兩款智能可變大空間SUV--小米澎程N90 Max及小米澎程N70 Max將於技術發布會上正式登場，同場會介紹「小米崑崙技術架構」，涵蓋小米崑崙平台、小米崑崙超級增程，以及小米崑崙全域安全。該架構是小米汽車自2023年初起重新研發的全新平台架構，在SUV形態下，透過車內純平地板與超長滑軌設計，讓小米澎程系列具備空間智能切換的能力。



小米集團(01810)今日漲近9%，報31.88元，為表現次佳藍籌股。



*市場憂AI熱潮冷卻，中芯國際跌2.8%*



美企陸續公布上季業績，SK海力士季度盈利雖創新高，按年增逾5.5倍，但遜分析員預期。市場憂慮AI熱潮放緩，環球芯片股跌勢持續，費半指數周二（28日）瀉4.5%。即使受惠國產DUV光刻機研發量產消息，中芯國際(00981)仍跌2.8%，為表現第二差藍籌，華虹半導體(01347)軟1.08%。



《The Information》周一（27日）率先報道了中國開始生產浸沒式深紫外光刻機，今年預計生產約五台，2027年產量預計增至約20台。知情人士稱，這些設備預計將於今年交付中國主要芯片製造商，包括中芯國際、華虹半導體以及長鑫存儲。



這項技術對先進芯片製造至關重要，這標誌著北京在減少對外國技術的依賴方面邁出了關鍵一步。《路透》援引消息人士稱，該光刻機由鮮為人知的國有企業上海愛晟納電子技術集團牽頭生產，該企業整合了來自中國頂尖光刻初創公司的團隊。



消息人士補充表示，愛晟納的DUV光刻機預計還需要進一步測試，並且與ASML的競爭機型相比還有很大的差距。但如果西方政府進一步限制光刻設備出口或維修，成功部署國產光刻機，將為中國芯片商提供另一種設備來源。



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