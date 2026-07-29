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29/07/2026 08:54

【大國博弈】美國據報將禁止進口中國最新機器人和電源逆變器

　　據《路透》報道，美國特朗普政府28日透過聯邦通訊委員會（FCC）宣布，對中國製造的人形機器人、四足機器人及聯網電力逆變器實施新的進口限制措施，旨在削弱國家安全風險並推動製造業回流。

　　FCC表示，相關措施旨在防範數據竊取、網絡攻擊以及對關鍵基礎設施的潛在破壞。除機器人外，逆變器亦是連接再生能源與數據中心設備的關鍵組件。

*禁令預計對宇樹科技造成打擊*

　　消息指出，機器人禁令預計將對宇樹科技造成打擊。Counterpoint Research數據，宇樹科技在全球人形機器人市場有近五分之一的份額，近期剛被美國國防部列入涉嫌支持中國軍方的企業名單。宇樹科技最近與英偉達合作，使用其Blackwell芯片作為機器人大腦。美國國會與監管機構擔心，這類機器人可能將數據傳回北京，或被遠程控制干擾美國關鍵產業。

　　在逆變器方面，中國是全球最大的逆變器製造國，由陽光電源(深:300274)與華為領軍。美方急於防範類似於Volt Typhoon等黑客行動，避免關鍵基礎設施遭受攻擊。此次禁令自發布之日起生效，適用於尚未釋出的機器人與逆變器型號，但FCC同時保有撤銷先前已授權進口型號的權力。

　　消息人士補充表示，FCC預計會像近期針對外國無人機和路由器禁令一樣，對許多非中國供應商給予豁免。
《經濟通通訊社29日專訊》

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