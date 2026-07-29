《大國博弈》美禁止中國機器人進口，京：將採取必要措施維護中企權益

美國禁止進口中國新型機器人，中國外交部發言人毛寧對此表示，中國始終反對美國泛化國家安全概念打壓中國企業。保護主義提升不了美國的競爭力，只會損害美國企業和消費者的利益。中方將繼續採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。



美國公布針對中國新型機器人和電力逆變器的進口禁令，顯示特朗普政府正試圖保護美國AI供應鏈，並推動未來有望高速增長的關鍵產業回流美國。

《經濟通通訊社29日專訊》