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AH股新聞

29/07/2026 15:04

《神州金融》深圳金監局：截至6月末累計審批「白名單」項目443個、放貸4365億

　　深圳金融監管局今日舉行2026年上半年新聞發布會。深圳金融監管局一級巡視員陳飛鴻表示，該局持續發揮房地產融資協調機制作用，截至6月末，轄內銀行累計審批「白名單」項目443個、發放貸款4365.24億元(人民幣．下同)。同時，該局積極與住建等部門聯動，協同推進城市更新重點項目攻堅。

　　陳飛鴻又指，該局支持跨境金融創新，6月末轄內銀行「跨境理財通」業務累計服務個人投資者3.3萬名，跨境匯劃金額563.4億元。

　　轄內機構持續加大外貿企業和跨境電商、產業電商等外貿新業態支持力度，6月末全市中資銀行外貿貸款餘額1.37萬億元，同比增長22.17%；上半年為2.7萬家外貿企業提供出口信用風險保障571.24億美元，同比增長7.57%。以工行為例，據工行深圳市分行高級專家蔡琳透露，6月末分行外貿企業貸款余額超1500億元，較年初增長39.21%。

　　此外，招商銀行深圳分行代表深圳市銀行業協會介紹上半年銀行業深化整治無序競爭有關情況時表示，協會錨定穩定淨息差目標，聚焦高息攬儲、貸款隱形返利等重點領域，通過「定標準、強監測、嚴懲戒」，有序深化整治無序競爭。目前，深圳銀行業高息高返、違規返佣等現象得到有效遏制，汽車金融、住房按揭貸款等業務逐步回歸良性競爭格局，轄內銀行業淨息差呈現穩中向好態勢。
《經濟通通訊社29日專訊》

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