《中國要聞》集創北方國產首顆OLED TDDI芯片量產，高端顯示驅動芯片國產替代加速

集創北方今日宣布，其自主研發的國內首顆OLED顯示觸控一體化(TDDI)芯片ICNA3611，近日實現在國內知名品牌主流機型中的規模化量產，標誌著中國在高端顯示驅動芯片領域完成技術突破與商業化應用的關鍵跨越，為國產替代與產業鏈自主可控按下「加速鍵」。



據介紹，ICNA3611芯片支持1.5K超清分辨率、165Hz高刷新率、雙指360Hz觸控採樣率等高性能參數，實現顯示精度與觸控響應的全面升級。該芯片並通過顯示觸控一體化集成技術，實現性能與產業鏈安全的雙重進階。



單芯片架構同步優化了顯示畫質與觸控響應，攻克高刷新率下的電磁干擾難題；精簡元器件布局為終端輕薄化設計提供足夠空間，助力終端廠商打造輕薄化手機外觀；整合封測工序不僅縮短了研發周期，更顯著降低對海外關鍵物料的依賴，有效規避地緣風險。



集創北方稱，這一系列創新使芯片在保持高性能的同時，整體方案成本較傳統分立方案顯著優化，加速了OLED技術向中高端機型的普及進程。



集創北方正推進科創板IPO，今年6月完成上市輔導。集創北方網站介紹，集創北方是一家國際領先的顯示芯片設計企業，自2008年成立以來，一直專注於顯示芯片的研發、設計與銷售。

《經濟通通訊社29日專訊》