《Ａ股行情》滬綜指高開0.26%，美擬禁中國新型機器人進口

滬深股市今早漲跌不一，滬綜指高開0.26%報3823.29點，深成指低開0.08%，創業板指高開0.19%；昨日衝高的光刻機概念盤初回吐，AI應用及白酒股造好。



中美科技博弈又有新消息。《路透》報道，美國特朗普政府28日透過聯邦通訊委員會（FCC）宣布，對中國製造的人形機器人、四足機器人及聯網電力逆變器實施新的進口限制措施。官員指出，此舉旨在保護美國AI供應鏈免受數據竊取和網絡攻擊，同時推動製造業回流美國。禁令預計將對中國機器人製造商宇樹科技造成打擊；該公司在全球人形機器人市場擁有近五分之一的市佔率，近期已被美國國防部列入涉嫌支持中國軍方的企業名單。



另外，近日大出風頭的科創板新貴長鑫科技(滬:688825)今日低開1%，開盤報46.5元。《紐約郵報》引述知情人士稱，美國一些重量級國會議員希望特朗普政府對長鑫科技啟動國家安全調查，懷疑北京方面策劃了該公司轟動性的IPO來為關鍵軍事資產保駕護航。



人民銀行今日進行2065億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場有760億元逆回購到期，即今日淨投放1305億元。人行今日同時開展了6000億元隔夜逆回購操作。

《經濟通通訊社29日專訊》