《Ｂ股行情》上證B股指數收升1%，深證B收升1.9%

上證B股指數收升1%，報278.49點。深證B股指數收升1.9%，報1171.38點。
《經濟通通訊社29日專訊》
【你點睇？】日揆高市早苗支持率跌至新低，在日圓重貶，經濟疲弱的背景下，你認為她會在今年內下台嗎？ ► 立即投票
29/07/2026 15:05
上證B股指數收升1%，報278.49點。深證B股指數收升1.9%，報1171.38點。
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