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29/07/2026 15:05

《Ｂ股行情》上證B股指數收升1%，深證B收升1.9%

　　上證B股指數收升1%，報278.49點。深證B股指數收升1.9%，報1171.38點。
《經濟通通訊社29日專訊》

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