《Ａ股行情》滬綜指收升0.4%，芯片、光刻機概念逆市跌

滬綜指今日先跌後升，早盤一度失守3800關，全日則收高0.4%報3828.47點，深成指也升1.1%，創業板指漲1.55%。滬深兩市成交額約2.3萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量2708億元或13%。分析人士表示，A股因AI板塊佔比較港股高，易受外部市場波動影響，隔夜費半指數大瀉4.5%，今日滬深芯片股持續受壓。



盤面上，遊戲股領漲，巨人網絡(深:002558)升停，三七互娛(深:002555)與完美世界(深:002624)升幅均超4%。大消費板塊表現活躍，食品飲料漲幅居前。光伏、鋰電池午後衝高，國家市場監督管理總局價格監督檢查和反不正當競爭局定於周五(31日)開展光伏行業價格合規指導活動，邀請包括中國光伏行業協會和相關光伏行業企業參與。



下跌方面，光刻機概念全日走軟，指數挫1.8%；昨日有外媒報道指，中國已開始大規模生產自主研發的浸沒式深紫外(DUV)光刻機，這標誌著北京在減少對外國技術的依賴方面邁出了關鍵一步。《路透》進一步透露稱，國有企業上海愛晟納電子技術集團正牽頭進行生產工作，該集團整合了來自中國頂尖光刻初創公司的團隊。不過，愛晟納的DUV光刻機與ASML的競爭機型相比，還有很大的差距。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4600.26 +0.67 上證指數 3828.47 +0.40 10874.10 深證成指 13658.44 +1.10 12091.70 創業板指 3378.70 +1.55 科創50 1678.74 -0.87 B股指數 278.49 +1.03 1.42 深證B指 1171.38 +1.85 0.98

《經濟通通訊社29日專訊》