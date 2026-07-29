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AH股新聞

29/07/2026 15:02

《Ａ股行情》滬綜指收升0.4%，芯片、光刻機概念逆市跌

　　滬綜指今日先跌後升，早盤一度失守3800關，全日則收高0.4%報3828.47點，深成指也升1.1%，創業板指漲1.55%。滬深兩市成交額約2.3萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量2708億元或13%。分析人士表示，A股因AI板塊佔比較港股高，易受外部市場波動影響，隔夜費半指數大瀉4.5%，今日滬深芯片股持續受壓。

　　盤面上，遊戲股領漲，巨人網絡(深:002558)升停，三七互娛(深:002555)與完美世界(深:002624)升幅均超4%。大消費板塊表現活躍，食品飲料漲幅居前。光伏、鋰電池午後衝高，國家市場監督管理總局價格監督檢查和反不正當競爭局定於周五(31日)開展光伏行業價格合規指導活動，邀請包括中國光伏行業協會和相關光伏行業企業參與。

　　下跌方面，光刻機概念全日走軟，指數挫1.8%；昨日有外媒報道指，中國已開始大規模生產自主研發的浸沒式深紫外(DUV)光刻機，這標誌著北京在減少對外國技術的依賴方面邁出了關鍵一步。《路透》進一步透露稱，國有企業上海愛晟納電子技術集團正牽頭進行生產工作，該集團整合了來自中國頂尖光刻初創公司的團隊。不過，愛晟納的DUV光刻機與ASML的競爭機型相比，還有很大的差距。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004600.26+0.67　
上證指數3828.47+0.4010874.10
深證成指13658.44+1.1012091.70
創業板指3378.70+1.55　
科創501678.74-0.87　
B股指數278.49+1.031.42
深證B指1171.38+1.850.98 

《經濟通通訊社29日專訊》

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