《香江策論－張憶東》夏日寒風餘波危中有機，風險釋放後期探底布局

回顧：



我們於5/6率先發布《夏日寒風》預警，並持續提醒6、7月全球股市面臨重大調整風險，特別提示AI行情短期交易過度擁擠，將面臨宏微觀層面的調整壓力。7/19再次強調繼續看空7月全球股市，核心原因在於宏觀與微觀流動性均不支持做多，海外市場甚至可能遭遇超預期流動性衝擊。上周市場變化再次驗證預判：中東局勢升級推升油價和通脹擔憂，10Y美債收益率升至4.68%，市場上修加息預期，美元維持強勢。



行情展望：夏日寒風餘波未盡，海外風險倒逼轉機



一、宏觀資金面：繼續關注中東局勢、油價、美債收益率、美元。我們判斷真正轉機或在8月中旬前後，美股調整壓力加大，倒逼停火機制推進。當前TACO預期難成真正轉機，7月底FOMC會議前油價與通脹風險仍可能推升美債收益率，進一步拖累美股。



二、微觀資金面：全球AI行情上半年交易擁擠和槓桿反噬仍是本輪持續提醒「夏日寒風」調整核心變量。7月底至8月初仍需警惕韓國新一輪去槓桿引發海外市場「火燒連營」式震盪。



三、短期微觀資金面：需警惕量化交易主動或被動收縮導致的高波動。AI時代量化主導性增強，TMT交易擁擠格局尚未明顯改善。若硬核資產快速調整，反而是似危實機，應立足基本面左側布局。



四、基本面的風險釋放仍需時間。本輪調整已從流動性和風險偏好的「分母端」衝擊，開始觸及盈利、資本開支和產業鏈利潤分配的「分子端」。當前AI產業鏈「大力出奇蹟」邏輯面臨上下游「囚徒困境」：雲廠商無論繼續擴張或放緩Capex，都面臨盈利或估值壓力。後續轉機將來自AI應用商業化超預期，或產業鏈利潤分配再平衡；中國市場關注7月底政治局會議。



投資策略：為秋季行情左側布局、流淚撒種



未來數周全球股市仍處於夏日寒風餘波階段，但隨著海外風險逐步釋放，最快8月上旬有望迎來轉機，下半年基本面有望迎來新的需求擴張或AI產業鏈新邏輯。



戰略性看多A股和港股硬核資產。短期看空全球股市並不影響長期看多AI科技驅動的朱格拉周期，也不影響看多中國硬核資產。當前A、港股已提前釋放部分風險，進入縮量磨底和蓄勢階段。程序化交易監管及長鑫挂牌不改變中期景氣趨勢。



當前調整正是似「危」實「機」的戰略布局窗口，中國股市有望領先海外企穩，並於8月開啟秋季行情。建議控制槓桿、分批布局、以時間換空間。中長期繼續圍繞SMART框架布局三大主線：一是AI產業鏈高科技與硬科技；二是銅、鎢、鉬、稀土等安全資產；三是電力設備、化工、生物醫藥等出海賽道。同時關注受益於AI賦能的傳統行業龍頭，重點看好含AI量高的券商龍頭。



《海通國際研究主管兼首席經濟學家 張憶東》



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