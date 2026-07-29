中國122家公司上榜《財富》世界500強，京東等互聯網五巨頭排名均升

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今年的《財富》世界500強排行榜昨(28日)出爐，中國共有122家公司上榜，比去年減少8家，上榜公司數量僅次於美國排第二。美國今年共141家公司上榜，比去年增3家。亞馬遜成為全球最大公司，終結了沃爾瑪連續十二年的領跑紀錄。沃爾瑪位列第二。國家電網位列第三，繼續是中國公司榜首。



5家中國互聯網巨頭京東(09618)、阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、拼多多和美團(03690)排名均上升。其中，京東升3位排第41位，仍然是排名最高的大陸民營公司；阿里排名上升7位排第56。騰訊是唯一淨利潤同比增長的公司，今年首次進入榜單前100位，排名大升19位，位居第97位。拼多多排名則升11位排第255；美團升16位排311位。



*寧德時代躍升43位，比亞迪排名不變*



10家中國汽車及汽車部件企業上榜，排名最高的是比亞迪(01211)(深:002594)，位居全球第91位，與去年一致。寧德時代(03750)(深:300750)躍升43位，位居全球第260位。上汽集團、吉利公司、奇瑞汽車的排名亦有所提升。



今年上榜企業的營業收入總和約為43.1萬億美元，超過全球GDP的三分之一，比去年增長約3.2%。所有上榜公司的淨利潤總和同比大幅增長約14%，約為3.4萬億美元。500家上榜公司的資產總額和淨資產總額均達到自《財富》世界500強排行榜創立以來的最高峰，且僱用員工總數相比去年有所增長。

《經濟通通訊社29日專訊》