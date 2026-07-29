【人行操作】人行本月首次隔夜逆回購操作利率據報仍為1.25%，持平於6月

中國人民銀行今日開展7月首次隔夜逆回購操作，規模6000億元(人民幣．下同)，與上次一樣未有公布操作利率。《路透》引述消息人士透露，今日該利率依舊為1.25%，持平於6月。



人行在6月最後兩天首次開展隔夜逆回購操作，規模分別為3000億元和6000億元，沒有公告利率。《路透》當時從消息人士處獲悉，兩次操作利率水平均為1.25%。



《路透》指，人行暫未對此予以置評。



人行6月下旬發布並實施新政策工具--隔夜逆回購操作，但未公布操作利率。人行副行長鄒瀾7月中旬指出，現階段七天期逆回購操作利率仍是主要政策利率，隔夜逆回購操作則重在對超短期流動性的調節能力。



人行上周五(24日)公告，為更好匹配銀行體系短期流動性需求，將在7月29日至7月31日、8月3日開展隔夜逆回購操作，採用固定利率、數量招標。其中，7月29日至7月31日每日開展6000億元，8月3日開展3000億元。



分析人士認為，未來在特殊時點，隔夜逆回購對平滑短期流動性波動的作用將更加凸顯，在月末等資金需求較為集中的時點，隔夜品種都會成為七天逆回購的有力補充，進一步熨平資金面波動。





《經濟通通訊社29日專訊》