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29/07/2026 11:20

【聚焦人幣】財政部：下周三在港發行150億元人民幣國債

　　財政部公告，將於下周三（8月5日）在香港發行今年第四期人民幣國債，發行規模為150億元（人民幣．下同），具體發行安排將在香港金融管理局債務工具中央結算系統(CMU)公布。

　　財政部今年計劃在香港分六期發行840億元人民幣國債，其中，前兩期共計295億元已分別於2月、4月發行；6月發行的第三期規模為150億元。

 
《經濟通通訊社29日專訊》

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