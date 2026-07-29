《中國要聞》商務部：今年完成建設1萬個便民生活圈，開展惠民促銷活動

商務部辦公廳發布關於進一步加力推動城市一刻鍾便民生活圈建設的工作通知。通知提出，各地要加快工作進度，劃定便民生活圈總量，明確逐年建設數量，按照有關規劃安排，在保證質量的前提下，2026年完成全國建設1萬個便民生活圈的既定目標。



各地要依托便民生活圈開展豐富多彩的惠民促銷活動，推動國貨「潮品」、外貿優品、本地精品、國際名品進社區，依法依規設置展區展台，豐富社區消費場景。要鼓勵家電以舊換新、數碼和智能產品購新補貼政策參與主體，在社區舉辦宣傳促銷活動，引導生產、銷售、平台、售後服務和回收企業在社區設立便民服務點。要鼓勵汽車生產、流通、回收企業在社區宣傳汽車以舊換新政策，在有條件的社區開展汽車展示展銷、體驗試駕等活動。



此外，各地要加強政策集成，利用現代商貿流通體系試點等財政資金，支持符合條件的社區商業中心、菜市場建設改造。要搭建社區商業項目對接交流平台，招引運營商、品牌商、社會資本和金融機構等參與，激發社區商業活力。要鼓勵商協會發揮專家力量和會員企業優勢，聯合地方舉辦盤活社區商業設施的招商對接會、研討會，提供優質資源和專業指導。

《經濟通通訊社29日專訊》